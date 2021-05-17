ملكة جمال الكون 2021.. تعمل مبرمجة وتحارب العنف ضد المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت الشابة المكسيكية، أندريا ميسا، 26 عاما، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، حيث تم منح الفائزة التاج الماسي من قبل ملكة جمال الكون 2019، ممثلة جنوب إفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وتمكنت «أندريا»، التي كانت ترتدي فستانا أحمر لامع، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل وبيرو، اللتين تأهلتا أيضا إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة والستين التي أقيمت في هوليوود «ولاية فلوريدا الأميركية»، وتولى تقديمها الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

معلومات عن ملكة جمال الكون 2021

تعمل أندريا ميسا مبرمجة.

تدعم السياحة في تشيهواهوا.

تدافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تحارب اندريا ميسا العنف ضد المرأة.

شاركت 74 فتاة تراوحت أعمارهنّ بين 18 و28 عاما، من 74 بلدا من كل القارات لنيل تاج الملكة.

ملكة جمال بورما تحصد جائزة أجمل زي تقليدي

وحصلت ملكة جمال بورما على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية، ورفعت لافتة باللغة الإنجليزية كُتب عليها «صلوا من أجل بورما».

وكذلك فازت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ في مسابقة أجمل زي تقليدي للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين، واستدارت أونغ خلال العرض لتكشف عن عبارة «أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين» على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

وتعتبر هذه الدورة 69 لمسابقة ملكة جمال الكون التي يتم تنظيمها منذ عام 1952 في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكانت قد ألغيت العام الماضي لأول مرة بسبب تفشي الفيروس.