تحذير هام.. تخزين البيض في باب الثلاجة «يصيب بالتسمم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد تخزين الأطعمة بعد طهيها واحدا من أكثر الطرق التى قد تحافظ عليها وعلى قيمتها الغذائية، أو يحدث العكس، لتصبح ضارة في كثير من الأحيان، وفق لما كشف الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، ونحت القوام، وإذابة الدهون.

وفجر استشاري التغذية العلاجية، مفاجأة، بشأن حفظ البيض النئ في باب الثلاجة، قائلا: «إنها واحدة من أخطاء التخزين الشائعة، ولا يجب حفظ البيض في باب الثلاجة، وذلك لأن البيض يحتاج إلى التخزين في درجة حرارة 4 مئوية وهو ما لا يتوفر في باب الثلاجة، والذي تكون فيه الحرارة أعلى من ذلك بكثير، وبالتالي يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيضة»، موضحا «من أشهر هذه البكتريا هي السالمونيلا التي تنمو على اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك البيض النيء».

وحال الإصابة بتسمم البيض أو «السالمونيلا»، يشعر المريض بأعراض مثل المغص والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة، وذلك بسبب التلوث البكتيري الحادث للبيض بسبب سوء الحفظ والتخزين، يضيف الدكتور محمد حلمى، لافتا إلى أنه يمكن تجنب كل هذه الأضرار حال اتباع بعض الإرشادات الصحية البسيطة في الحفظ والطهي.

ما هي السالمونيلا؟

السالمونيلا هي نوع من البكتيريا التي تعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالطعام، ولا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها، بحسب موقع «ويب ميد».

ويسمى المرض من هذه البكتيريا بـ«السالمونيلات»، حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض في المنزل خلال من 4 إلى 7 أيام.

ويمكن للإنسان والحيوانات حمل السالمونيلا في الأمعاء والبراز، حيث غالبا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، بينما تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا فى:

اللحوم النيئة وغير المطهية، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.

الفاكهة الخام أو الخضروات.

الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

البيض الخام أو غير مطبوخ جيدا.