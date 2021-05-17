«إصابات بالغة بوجهها وذراعها».. كلب ضال يهاجم طفلة أمام منزلها «فيديو مرعب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على نطاق واسع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم من أحد الكلاب الضالة أثناء لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل.

وأظهر المقطع الطفلة صاحبة الـ6 أعوام تقريبا، أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها، ما أثار شعور رواد مواقع التواصل بالسخط والغضب من انتشار تلك الكلاب الضالة فى عدد كبير من الأحياء ما يعرض سكانها وبخاصة الأطفال للأذى بشكل يومي.

«كانت تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها «فى أجزاء من جسدها»، إذ أظهرت كاميرات المراقبة الكلب أثناء هجومه علي الطفلة بطريقة وحشية، ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، الأمر الذى استدعى تدخل طبى بإجراء عملية جراحية لإنقاذها من ذلك الهجوم الوحشي.

سحلها على الأرض بعيدا عن أعين المارة

ظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هى تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ليست بقليلة، حتى رآها رجلين، وأسرعوا نحوها فى محاولة لإنقاذها منه.

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسئولين من تلك الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، متمنيين السماع لشكواهم والقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع.