دراسة: كوبان من المشروبات الغازية يوميا يؤدي إلى الوفاة المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة، أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميًا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة، لاحتوائها على السكر ومواد التحلية الاصطناعية.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 450 ألف شخص في 10 دول أوروبية، وتخطى متوسط عمر المشاركين 50 سنة، ولم يشتمل التحليل في البداية على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مثل السرطان أو أمراض القلب أو الداء السكري من النوع الأول.

وسجلت الدراسة بيانات تتعلق بنمط حياة المشاركين فيها، منها ممارسة التمارين الرياضية، والتدخين، والوزن، إضافة إلى النظام الغذائي، ومتوسط استهلاكهم للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

المشروبات الغازية تؤدى إلى الوفاة المبكرة

وتوصل القائمون على الدراسة، إلى أن 9.3 في المئة من الذين شربوا أقل من كوب واحد من المشروبات الغازية شهريّاً فارقوا الحياة خلال 16 عاماً، المدة التي تناولتها الدراسة، مقارنة بـ 11.5 في المئة من الذين شربوا كوبين أو أكثر من كوب بسعة 250 ملليليتراً يومياً.

وأخذ الباحثون عدة عوامل في الاعتبار، تتعلق بمؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي والنشاط البدني والتدخين والتعليم.

فيما ارتفع خطر الوفاة 17 في المئة بين الأشخاص الذين يستهلكون كوبين يومياً، مقارنة مع الذين يتناولون أقل من كوب شهرياً.

أسباب الوفاة المبكرة من تناول المشروبات الغازية

وجد الباحثون أن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية المحلاة اصطناعيًا يرتبط بزيادة خطر الوفاة جراء أمراض الدورة الدموية. وفي الوقت نفسه، ارتبطت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بزيادة خطر الوفاة نتيجة لأمراض الجهاز الهضمي.

كذلك اتصلت أنواع المشروبات الغازية كافة أيضاً بزيادة خطر الوفاة بسبب داء باركنسون، بحسب ما ذكره موقع «اندبندنت عربية».

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة إيموري الأمريكية عام 2019، إلى أن شرب كمية كبيرة من عصير الفاكهة يرفع خطر الوفاة المبكرة، كما هي الحال بالنسبة إلى المشروبات الغازية.