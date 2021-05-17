في عيد ميلاده الـ81.. صورة نادرة للفنان عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 17 مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ81، وخلال الساعات الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان الكبير مع زوجته هالة الشلقاني.

وظهر الزعيم عادل إمام وهو يحتضن زوجته هالة الشلقاني، وأُرفقت الصورة بأيموجي «قلب».

وأثارت الصورة اهتمام المتابعين، وتبين أن هذه الصورة سبق لحفيدة الفنان عادل إمام أن نشرتها العام الماضي.

كيف تحدث عادل إمام عن زوجته هالة الشلقاني

في حوار نادر له، تحدث الفنان عادل إمام عن علاقته بزوجته، حيث وصفها بـ«الحب الأول والأخير»، وقال إنه يدين لها بالفضل لحفاظها على الأسرة وتربية أبنائه أفضل تربية.

وأضاف: «سيدة عظيمة، وقفت جنب أمي فى شدة مرضها، وأمي كانت بتحبها بشكل غير طبيعي وبتدعي لها، غير أنها تركت كل شيء فى حياتها من أجلي ومن أجل الأبناء».

ويطلق الزعيم عادل إمام على زوجته لقب «العسكرى الأبيض»، بسبب صرامتها فهي حاكمة لكل شؤون الأسرة.

وكُللت قصة حب عادل إمام وزوجته بالنجاح والهدوء طوال ما يقرب من 50 عامًا من الزواج، ودائمًا ما تبتعد هالة الشلقاني عن الأضواء ووسائل الإعلام.

كواليس علاقة الزعيم عادل إمام بزوجته

وروت زوجة الفنان عادل إمام، خلال لقاء تلفزيوني نادر، مع الإعلامي مفيد فوزي، قصة تعارفها وارتباطها بالزعيم، قائلة: «أنت بتفكرني بحاجات حصلت من 14 سنة، القصة بدأت من أمام شباك معتز خفاجة صديقه، كلهم بدأوا يعاكسوني ويقولوا كلام إلا هو، وده لفت نظري جدًا».

ومن جانبه روى الزعيم، القصة، قائلًا: «فجأة الشباك اتفتح، وخرج شيء له حضور، ومبهج، كلهم عاكسوها إلا أنا مش دي الطريقة اللي تعجبني، لما عرفتها قلتلها مش هنتجوز، إحنا هنبقى أصدقاء بس، الحب الأول والأخير في حياتي، ولم أكن أتخيل يوما أنني لن أتزوجها».