أبرزها الكرنب واللفت.. خضروات تساعد على التخلص من «الكرش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتراكم الدهون لدى البعض في منطقة البطن، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض المشكلات، منها أمراض القلب والسكري من النوع الثانين وكذلك اضطرابات التمثيل الغذائي.

وفي هذا السياق، توجد أنواع معينة من الخضروات تقلل من خطر تراكم الدهون، ذكرها موقع «روسيا اليوم».

خضروات تساعد على التخلص من الدهون

تساعد الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي والأصفر الغامق، المعروفة بالخضروات الغنية بالمغذيات على التخلص من الدهون.

وتوصل الباحثون أن مستهلكي الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي والأصفر الغامق لديهم دهون حشوية أقل بنسبة 17% من غير المستهلكين، كما ارتبط تناول الخضروات الغنية بالمغذيات بشكل إيجابي بتحسين حساسية الأنسولين.

ومن الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، البروكلي والكرنب والنبات الهندي واللفت، وتشمل الخضروات الصفراء الغامقة الجزر والقرع والبطاطا الحلوة والقرع الشتوي.

نصائح للتخلص من الدهون في الجسم

- يفضل التأكد من تناول نظام غذائي متوازن.

- تناول الأطعمة ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

- تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.

- تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.

- تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

- شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

- تجنب إضافة الملح أو السكر إلى الوجبات.

- تناول الكثير من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، إذ تمتص الماء وتساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي.

- تناول البروتينات، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن الاشخاص الذين يتناولون البروتين، يمتلكون دهونًا أقل في البطن من الذين يتناولون نظاما غذائيًا يحتوى على كمية أقل من البروتين.