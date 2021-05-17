فى يوم ميلاده.. عادل إمام متحدثا عن أحفاده: اليوم اللي مشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل عشاق الفنان الكبير عادل إمام اليوم الاثنين الموافق 17 مايو بعيد ميلاده الـ81، حيث ولد الزعيم عام 1940 في قرية شها مركز المنصرة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة، ليبدأ مسيرته الفنية الكبيرة، التي جعلت منه «أسطورة الكوميديا».

مسيرة فنية كبيرة، وتاريخ سينمائي طويل، تخلله عمل درامي يعد من الأشهر في مسيرته الفنية وهو «دموع فى عيون وقحه»، الذي اشتهر فيه بشخصية جمعة الشوال، جعل منه المسلسل أسطورة كبيرة تمنى الكثير من الفنانين الحصول على فرصة لتمثيل مشهد واحد أمام الزعيم عادل إمام، فضلا عن مواقفه الإنسانية الكثيرة مع نجوم الوسط الفني.

بينما نجد أن حيات الزعيم الأسرية شهدت استقرار على مدار سنوات طويلة، فمنذ أن تزوج لم يتم تداول أخبار تتعلق بمشاكل أسرية في حياة الزعيم عادل إمام، وخلال استضافته في برنامج «نعم أنا مشهور»، الذي تم إذاعته على قناة mbc مصر، نقلت عدسات كاميرات البرنامج الأجواء الاسرية داخل منزله، والتي برز خلالها علاقته الوطيده بأحفاده، إذ يبلغ عددهم 6، منهم ولدان و4 بنات.

عادل إمام: أحفادي بيحكولي كل أسرارهم

وتحدث الفنان عادل إمام عن أحفاده قائلا: إن معزتهم من معزة أولاده، كما أنه دائما ما يراقب اهتماماتهم، وعندما يلاحظ أن هناك أحد منهم لديه حس فني يقوم بتشجيعه على تنمية تلك الموهبة، مشيرا إلى أنه يحب أن يراهم بجانبه باستمرار قائلا: «اليوم اللي مبشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري»، لافتا أن علاقته بهم وطيدة، إذ أنهم يحرصون على إخباره بجميع أسرارهم.

وتحدث أحفاد الفنان الكبير عادل إمام عن علاقتهم به، إذ أنه يتعامل معهم كما كان يتعامل مع أحفاده في مسلسل «صاحب السعادة»، مشيرين إلى أنه يدللهم كثيرا، ولا يستطيع أحد أن يعترض على شيئ أقره الفنان عادل إمام.

عادل إمام: الاستقرار مهم في حياة الإنسان وليس الفنان فقط

وأشار الفنان الكبير عادل إمام إلى أهمية الاستقرار في حياة الإنسان وليس الفنان فقط، موضحا «أن وجود الزوجة في حياة الفنان مهم وجميل»، لافتا إلى أنه تزوج بغرض تكوين أسرة، ما جعله يحافظ على علاقته بزوجته هاله على مدار تلك السنوات الطويلة.