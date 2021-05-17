حيل جمالية قبل النوم ستجعل شعرك وبشرتك مثاليين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - جميعنا يعلم أن النوم 8 ساعات يومياً ضروري جداً للمساعدة في اصلاح البشرة وتنشيطها من الداخل. الا هناك بعض الحيل الجمالية المذهلة التي لا تتطلب من السيدة أي وقت اضافي قبل الخلود الى النوم، والتي لها تأثير رائع ليس على صحة البشرة وجمالها فقط وانما على مظهر الشعر وحيويته وأيضاً، حيث من شأنها أن تساعدك في الحصول على بشرة وشعر وفروة رأس لا تشوبها شائبة بين ليلة وضحاها. ونرصد لك في هذا المقال، مجموعة من هذه الحيل الجمالية لتضيفيها الى روتين العناية الليلي بجمالك.





الشامبو الجاف

استخدام الشامبو الجاف



تعاني نساء كثيرات من ضيق الوقت خصوصاً عند الصباح والمساء، بالتالي لا يكون لديهن الوقت الكافي لغسل شعرهن، مما يجعل فروة الرأس دهنية، والشعر باهتاً وخالياً من اللمعان والحيوية. لكن لحسن الحظ، يمكن للشامبو الجاف أن يحل هذه المشكلة، فكل ما عليك فعله هو تطبيق القليل منه على فروة رأسك وتمرير أصابعك من فروة الرأس باتجاه كامل الشعر. سيعمل هذا الشامبو، خلال ساعات الليل، على امتصاص الزيوت الزائدة في الشعر، ويجعل شعرك في الصباح حيوياً جداً ولامعاً.

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وسادة الحرير

استعمال الوسادة الحريرية



يؤدي الاحتكاك المستمر بين غطاء الوسادة والبشرة الى مشاكل جلدية عديدة. لذلك، يوصي العديد من أطباء الأمراض الجلدية باستبدال الوسائد العادية بالوسائد الحريرية لأنها أكثر نعومة على الجلد مقارنة بأي قماش آخر. اضافة الى ذلك، تعد الوسائد المصنوعة من الحرير خياراً رائعاً للحفاظ على صحة الشعر، لأنها تمنع تقصفه وتلفه وتتركه ناعماً ولامعاً.

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ماسك البشرة والشعر

ضرورة استخدام ماسك البشرة والشعر

في كثير من الأحيان، أنت لست بحاجة الى ماسكات باهظة الثمن للحفاظ على صحة شعرك وبشرتك، حيث يمكن للماسكات الطبيعية أن تؤدي دوراً فعالاً جداً في هذا المجال. جربي مثلاً ماسك الشعر المحضر من زيت جوز الهند والحليب، واتركيه على شعرك طوال الليل، ثم اغسليه في الصباح. أما لبشرة وجهك، فامزجي بضع قطرات من ماء الورد والقليل من جل الألوفيرا، من ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه حتى صباح اليوم التالي. ستجعل هذه الماسكات الطبيعية شعرك صحياً وبشرتك متوهجة ومشرقة بشكل طبيعي.

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مرطب الشفاه

غالباً ما يتم اهمال الشفاه في روتين العناية الليلي بالبشرة. حيث تستخدم معظم النساء مرطب الشفاه طوال اليوم، لكنهن يهملن العناية بالشفتين في الليل، في وقت يعد الليل أفضل وقت لترطيب شفاهك والعناية بها، لأن المكونات المستخدمة في مرطب الشفاه تحصل على الوقت الكافي للعمل بفعالية على شفتيك خلال ساعات الليل، مما يجعلك تستيقظين بشفاه ناعمة كالحرير وذات مظهر طبيعي.

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العناية باليدين والقدمين

العناية باليدين والقدمين



عند التحدث عن الطقوس الجمالية المسائية للمرأة، لا يمكن اهمال اليدين والقدمين. وفي هذا الاطار، هناك الكثير من الماسكات المرطبة المتوافرة في الأسواق، والمخصصة لليدين والقدمين والتي يتم استخدامها على بشرة اليدين والقدمين طوال الليل. فهذه الماسكات تحارب جفاف البشرة وتجدد خلايا الخلد.

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