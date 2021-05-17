7 أخطاء شائعة تدمر أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - هل تشعرين بأن أظافرك تعاني من الضعف والهشاشة؟ قد يكون السبب بعض الممارسات الخاطئة التي يجب عليك التوقف عنها فوراً للحفاظ على صحة أظافرك، خصوصاً أن اطلالة المرأة لا يمكن أن تكتمل من دون أظافر صحية ومعتنى بها بشكل جيد. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، سبعة أخطاء شائعة تدمر أظافرك على المدى الطويل، فاستبدليها بممارسات صحية، حفاظاً على جمال وصحة أظافرك.



1- قصّ الجلد الزائد المحيط بالأظافر

لا تقصي الجلد الزائد المحيط بالأظافر



هل ينتهي بك الأمر في كثير من الأحيان بقص الجلد الزائد أثناء تقليم أظافرك؟ هذا واحد من أكبر الأخطاء الشائعة التي ترتكبينها بحق أظافرك، فقصّ الجلد الزائد حول الأظافر يجعل بشرتك معرضة للعدوى ويؤثر سلباً على مظهر أظافرك. كذلك، عندما يبدأ الجلد المحيط بالظفر بالنمو مجدداً، فانه يبدو متقشراً ومزعجاً للغاية.

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2- تطبيق المناكير بشكل دائم

تجنبي تطبيق المناكير بشكل دائم



لا شك أن كل سيدة تحب أن تكون أظافرها جميلة وذات مظهر أنيق بشكل دائم، على رغم ذلك تجنبي تطبيق المناكير عليها بشكل دائماً، فهذه الخطوة تدمر أظافرك على المدى الطويل، كونها بحاجة الى أن تتنفس وتحصل على التغذية الكافية لتبقى صحية وقوية، وبالتالي فان وضع طلاء الأظافر دائماً يمنعها من ذلك، مما يؤدي الى تلف الأظافر وتكسرها.

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3- المبالغة في استخدام ملمع الأظافر

لا تبالغي في استخدام ملمع الأظافر



يعد استخدام ملمع الأظافر أسهل طريقة للحصول على أظافر لامعة وجذابة، الا أن المبالغة في استعماله تضر بصحة أظافرك، حيث يعمل على اتلاف طبقات أظافرك. بالتالي، لا تستخدمي ملمع الأظافر بشكل يومي وانما مرة واحدة في الشهر.

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4- تقشير طلاء الأظافر

إياك تقشير طلاء الأظافر



تقشير طلاء الأظافر هو أحد الممارسات الخاطئة التي تقوم بها كثيرات من النساء، في وقت تلحق هذه العادة الضرر بأظافرك لأنها تعمل على ازالة الطبقات الطبيعية لأظافرك واضعافها فتصبح هشة ومتكسرة.

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5- عدم غسل اليدين قبل وضع المناكير

اغسلي اليدين قبل وضع المناكير



ان عدم تنظيف اليدين والأظافر قبل تطبيق المناكير، يؤدي الى تراكم الأوساخ والبقايا على أظافرك، فتمنعها من انتاج الزيوت المغذية بشكل طبيعي. لذلك، احرصي على تنظيف أظافرك وفركها قبل تطبيق طلاء الأظافر للتخلص من اي آثار موجودة عليها.

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6- سوء اختيار أنواع المناكير

اختاري أنواع المناكير الجيدة



لا يمكنك المخاطرة بصحة أظافرك من خلال استخدام أنواع طلاء أظافر محمّلة بالمكونات السامة مثل الفورمالديهايد أو التولوين، والتي يمكنها أن تلحق أضراراً بالغة بأظافرك على المدى البعيد.

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7- عدم استخدام المناكير الأساسي

استخدمي المناكير الأساسي



لا يمكنك تطبيق المناكير الملون قبل وضع طبقة من المناكير الأساسي الشفاف، فهو يمنع أظافرك من التلف ويساعد في تعزيز قوتها ومكافحة تكسرها وتقصفها.

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