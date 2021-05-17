البابونج.. لن تصدقي فوائده على الشعر والبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - يعتبر البابونج من الأعشاب الطبيعية ذات الرائحة العطرة الجذابة، بالإضافة إلى فوائده الجمالية للعناية بالبشرة، وبالأخص البشرة الحساسة والدهنية، فهو يستخدم لتهدئة البشرة الحساسة، ويساعد البشرة الدهنية في التخلص من دهنيتها، كما أنه منظف طبيعي للوجه، ويساعد في التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب، ولا تنسي فوائده الكبيرة للـ عناية بالشعر أيضاً.

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إليك استخدامات البابونج المختلفة للعناية بجمالك:

استخدامات البابونج





1. تفتيح الشعر:

• قومي بوضع ملعقة من البابونج في لتر من الماء، وضعيه على النار لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد، واغسليه بمحلول البابونج.

• كما يمكنك وضع 125 غراماً من البابونج في 300 مل من الماء المغلي، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم أضيفي إليه عصير ليمونة وملعقتين من الكركم، ثم ضعي المزيج على شعرك، ومشطيه بواسطة المشط الخاص بك، واتركيه حتى يجف، ويفضل أن تظلي تحت الشمس لفترة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.



2. للاسترخاء:

قومي بملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ مع إضافة البابونج إلى الماء، والاسترخاء فيه لبعض الوقت، فالبابونج يعمل على تهدئة الجسم، والشعور بالراحة، بالإضافة إلى رائحته المنعشة.



3. لبشرة ناعمة كالحرير:

• قومي بنقع كوب من البابونج المجفف في كوب من الحليب الدافئ، واتركيه لمدة ست ساعات.

• صفي الحليب للتخلص من البابونج، ثم أضيفي إلى الحليب 8 ملاعق من القمح.

• امزجيهما معاً جيداً، ثم قومي بوضع المزيج على بشرتك، وستحصلين على بشرة ناعمة كالحرير.

• كما يمكنك وضع الكمية في الثلاجة لمدة أسبوع، واستخدامها باستمرار.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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