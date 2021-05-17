الملكة ماكسيما تطفئ شمعة الخمسين في كامل أناقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحفل مواقع التواصل بأخبار كيت ميدلتون دوقة كمبردج متغافلة أناقة العديد من الشخصيات اللواتي لا يقل تأثيرهن عنها، ومن أبرز تلك الشخصيات الملكة ماكسيما زوجة الملك الهولندي وليم الكسندر. هي حسناء أرجنتينية راقية بكل ما للكلمة من معنى متزوجة منذ 18 عاماً أي منذ العام 2002 ولديها ثلاث أميرات: أماليا أريكسيا وأريان.

الملكة ماكسيما في زي مصمم بتقنية ثلاثية البعد من إيريس فان هربن

-الصورة من حساب كوين ماكسيماعلى انستغرام





في عيد ميلادها الخمسين تبدو الملكة أصغر من سنها الحقيقي بكثير وقد نضجت خياراتها في الأزياء فكيف تطورت أناقتها منذ العام 2002 وحتى اليوم؟

منذ صغرها تحب الملكة ماكسيما الموضة والاعتناء بالمظهر، ولكنها كانت تتبنى خيارات آمنة كالإطلالات المونوكروم ذات اللون الواحد ولكنها تغيرت مع الوقت لتمزج ألواناً صارخة مع قاتمة كالفوشيا والخوخي والأحمر والبرتقالي أو الأحمر والكرزي. ولكنها عرفت بحبها للأناقة فاختارت منذ البداية فستان زفافها من فالنتينو الدار الإيطالية التي تحبها كثيراً، ولكن مع مرور الأيام بدأت خياراتها تنضج وباتت تركز على مصممين مبدعين ولكنهم ليسوا تحت الأضواء ومنهم أيريس فان هربن وكلايس أيفرسون.

تهوى الملكة أزياء فالنتينو وأحذية جانفيتو روسي

-الصورة من حساب كوين ماكسيما على انستغرام



أما بالنسبة للأحذية فالخيار هو واحد تقريباً تعتمده في 95% من إطلالاتها وهي دار جانفيتو روسي. وما يميزها هو هوسها الدائم بالقبعات التي نراها تعتمد القبعات ذات المشابك او التوربان المصنوع من القماش أو القبعات العريضة المصنوعة من الرافيا والمزخرفة.

الملكة ماكسيما وابنتها في معطف واحد

-الصورة من حساب كوين ماكسيماعلى انستغرام

تعيد الملكة ماكسيما تدوير فساتينها فلا تخجل من الظهور بفستان واحد أكثر من مرة وتعير معاطفها لبناتها رغم عدم مرور وقت طويل على إطلالاتها به والعكس صحيح، فالبساطة تنعكس على خياراتها في الموضة ونراها ترتدي مراراً من زارا ومن ماركات شعبية أخرى.

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لنستعد معاً خمس إطلالات لا تنسى لها:



1- ظهرت الملكة في فستان فوشيا مطرز بالكحلي من تصميم أوسكار دي لارنتا وانتعلت حذاء من جانفيتو روسي

الصورة من حساب كوين ماكسيماعلى انستغرام

2- بدت الملكة رائعة عندما اطلت بجمبسوت رائع مطرز باللون نفسه من توقيع إيلي صعب وهو مزود بكاب من الكريب من اللون نفسه.

الصورة من حساب كوين ماكسيما على انستغرام

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3- وقد أطلت الملكة الى جانب زوجها في تايير من الحرير المطبع مع معطف متوسط الطول أصفر وقد زينت شعرها بتوربان مطبع من الحرير. اللوك من نايتن كوتور.

الصورة من حساب كوين ماكسيما على انستغرام

4- كما أطلت كوين ماكسيما بتايير بلون البيج من نايتن كوتور وهي الماركة المفضلة لدى الملكة ونسقت معها معطفاً من ماسيمو ديوتي اعارته لابنتها.

الصورة من حساب كوين ماكسيما على انستغرام

5- وقد بدت الملكة في ذروة الأناقة عندما اطلت بفستان من الحرير من كلايس ايفرسون وقد طلبت تعديل طوله وانتعلت حذاء ذهبياً من جانفيتو روسي وحملت حقيبة ذهبية بطابع فنتدج.

الصورة من حساب كوين ماكسيما على انستغرام

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