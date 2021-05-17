صاحبة واقعة التحرش في طنطا تروي الكواليس: «كنت خايفة واتصدمت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، خلال الفترة الماضية، العديد من حالات التحرش الجنسي التي تعرض لها كثير من الفتيات والنساء والأطفال.

ونشرت فتاة تدعى دعاء محمد، فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه شاب يتحرش بها في مدينة طنطا بعد رفضها استقلال السيارة معه، وخلع المتهم لها ملابسه، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته.

وقالت دعاء محمد لـ«هن»، إنها كانت في أحد شوارع طنطا مع صديقتها وفوجئت بوجود شاب يقود سيارة وقام بمعاكستها لفظياً، وبعد مرور 5 دقائق تقريباً رأت الشاب مرة ثانية، مؤكدة «أنها شعرت أن الشخص بدون أخلاق».

وأكملت دعاء قائلةً «قام بحركات غريبة وغير مفهومة في شفايفه، وتفاجأت بخلع ملابسه أمامي، انصدمت جداً وكنت خايفة منه، وعلى الفور قمت بتصويره بفيديو، وحين لاحظ قيامي بتصويره لف حوالينا نص ساعة تقريباً أنا وصديقتي، وعلى الفور كتبت رقم العربية، واتصلت بعائلتي وعرفتهم ما حدث من ذلك الشاب، وكانت خايفة منه جداً».

وأضافت دعاء «أن شخصًا على الفيس بوك كلمني لما نشرت الفيديو للمتحرش في إحدى الجروبات وطلب مني حذف الفيديو، واكتشفت بعد ذلك أنها ليست الواقعة الأولى، بل فعل الشاب ذلك مع فتيات أخريات، حيث تحرش بهن لفظيًا ومن خلال إتيان أفعال فاضحة أمامهن».

وتبين أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مدينة طنطا، حيث انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شكاوى من السيدات بشأن تحرش الطبيب بهن أثناء علاجهن، ومحاولته بممارسة أعمال منافية للآداب في طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بوجود شكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تتضمن شهادات عدد من السيدات بشأن تحرش الطبيب بهن أثناء علاجهن، ومحاولته إقناعهن بممارسة أعمال منافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وتم القبض على الطبيب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.