رغم الخلاف قلب الأم يحن.. رسالة من منى السابر لحلا الترك في عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة الكويتية منى السابر، رسالة تهنئة إلى ابنتها حلا الترك، في عيد ميلادها برسالة لم تكن تتوقعها الابنة، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما في الأيام الماضية حيث رفعت «حلا» دعوى قضائية ضد والدتها وطالبتها برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وبعثت الكويتية منى السابر رسالة تهنئة إلى ابنتها حلا الترك في عيد ميلادها، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قالت فيها: «عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. أحبكِ اليوم وغدا ودائما»، وأرفقت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.

في عيد ميلادها.. لقطات من حياة حلا الترك

وخلال الفترة الماضية دخلت الفنانة حلا الترك في خلافات مع والدتها بعد انفصال والدها المنتج البحريني محمد الترك، عن والدتها منى السابر، وانتقلت الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها وزوجته المطربة دنيا بطمة، وكانت ظهرت والدتها في بث مباشر عبر حسابها وتحدثت عن قرار ابنتها، قائلةً: «هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني».

ومنذ شهرين ظهرت «السابر» في مقطع فيديو قصير موجهة رسالة إلى ابنتها «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع احتفالات عيد الأم أخباار تفيد بأن إحدى المحاكم بالبحرين قررت حبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وتزامن أمس الأحد 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة البحرينية حلا الترك والتي أتمت 19 عامًا.