كم خطوة تكفي للوقاية من الأمراض الخطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن المشي 4400 خطوة في اليوم يكفي للوقاية من الأمراض الخطيرة بخلاف ما كان يعتقد في السابق.

ووجدت مراجعة لفوائد المستويات المختلفة من النشاط البدني بواسطة خبراء من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية أن الهدف الكلاسيكي الذي ينصح به ويبلغ 10 آلاف خطوة قد يكون مبالغاً فيه، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

ويمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وأنواع معينة من السرطان، ويمكن أن يحسن حالات بعض المرضى مثل مرضى السكري من النوع الثاني.

ويستغرق الشخص العادي حوالي ساعتين من المشي يومياً للوصول إلى هدف 10000 خطوة، ولكن حوالي 53 دقيقة فقط للوصول إلى 4400 خطوة.

وأوضحت الدكتور ليندسي بوتومز من جامعة هيرتفوردشاير أن المشي 10000 خطوة كل يوم مفيد بالتأكيد للصحة، مع دراسات تظهر أن ممارسة هذه العادة يمكن أن يحسن الصحة العقلية والبدنية، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ومع ذلك، أشارت ليندسي إلى أن الأبحاث الحديثة من كلية الطب بجامعة هارفارد أشارت إلى أن 10000 خطوة قد تكون مبالغة، ووجدوا أنه في المتوسط، تكفي 4400 خطوة في اليوم لتقليل خطر الوفاة لدى النساء بشكل كبير مقارنة بالمشي 2700 خطوة يومياً فقط.

وبينما وجد الفريق أنه كلما زاد عدد الخطوات، قل خطر الموت، إلا أن هذا التأثير يميل إلى الاستقرار عند حوالي 7500 خطوة في اليوم، حيث لم تلاحظ أي فوائد إضافية من المشي 10000 خطوة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.