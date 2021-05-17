نسرين طافش تدعم فلسطين وتعلق: إسرائيل مستمرة في قتل الأبرياء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استنكرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الفظائع والجرائم التي ارتكبها العدو والاحتلال الإسرائيلي، بحق أهل فلسطين، وأهل الشيخ جراح.

وشاركت الفنانة صورة لها عبر حسابها وهي متوشحة بالوشاح الفلسطيني، الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله:«ما يحدث في فلسطين ليس حربا بين طرفين، ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي للفلسطينيين العزل من قبل المنظمة الصهيونية الإسرائيلية التي بنت دولتها على جثث أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين وسرقت بيوتهم وسلبت حقهم في الحياة بسلام».

وتابعت الفنانة السورية خلال منشورها، قائلةً: «قف مع الحق قف مع السلام قف مع العدل قف مع فلسطين، ما يحدث ليس حربا ولا صراعا بين دولتين ما يحدث احتلال وإبادة عرقية».

ووجهت الفنانة رسالة قالت خلالها: «يجب أن تتوقف جرائم الإسرائيليين فورا ويجب أن يصحوا العالم من سباته.. لن يعم السلام وجرائم الإسرائيليين مستمرة بإبادة الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء».

وكانت تضامنت الفنانة نسرين طافش مع أهل حي الشيخ جراح في القدس الفلسطينية، بسبب الاعتداءات التي تحصل بحقهم من الاحتلال الإسرائيلي، بمنشور شاركته عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلةً:«الفيديو هاد لبيت جدي محمد طافش وستي زينب حديد وبيت بابا يوسف طافش بمدينة صفد اللي تم تهجيره وهو عمره سبع سنين وتهجير أهلو منو وأخدو بغير حق وتم تحويله لأوتيل و مقهى».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك، وكذلك على المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقتلوا الأطفال وشردوا العائلات ودمروا المنازل، فضلا عن تواصل القصف على قطاع غزة.