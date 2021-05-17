في عيد ميلاده الـ 81.. كيف تحدث عادل إمام عن علاقته بوالده: خبيت عليه إني بمثل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل جمهور محبي الفنان الكبير عادل إمام، اليوم الاثنين الموافق 17 مايو، بعيد ميلاه الـ81، إذ ولد الزعيم عادل إمام عام 1940 في قرية شها بمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، لينطلق إلى عالم الفن صانعا تاريخا فنيا كبيرا ومشوارا جعله أسطورة في عالم الكوميديا.

وبالرغم من أن هناك الكثير من المواقف الإنسانية التي ذكرها الكثير من الفنانين مع الزعيم عادل إمام، إلا أن حياته الأسرية أيضا مليئة بالكثير من المواقف العائلية والعاطفية، سواء كانت مع زوجته وأبنائه أو مع والده ووالدته، وفي لقاء تلفزيوني نادر في برنامج «نعم أنا مشهور» للفنان عادل إمام، تحدث عن علاقته بوالده، مشيرا إلى أنه عندما احترف التمثيل في بداية حياته، لم يخبره بذلك، بالرغم من أنه كان ينتهي من تصوير مشاهده في وقت متأخر من الليل.

أخفى عن والده عمله في مجال التمثيل

وأوضح الزعيم عادل إمام خلال حديثه عن والده موضحا أنه عندما كان يسأله عن سبب تأخيره خارج المنزل كان يقول له أنه تأخر في المعمل بالكلية، وإذ به في مرة من المرات أخبره أنه يعمل في مجال التمثيل، ولكن والده كان لا يعلم ذلك، حتى أرسل له ذات مرة وكيل الوزارة ليسأله عن ابنه الممثل الشهير عادل إمام، ليعلم حينها الحقيقة.

لم يستطع إلغاء العرض المسرحي عقب علمه بوفاة والده

وتحدث الفنان عادل إمام عن أحد المواقف المؤثرة عن والده، عقب علمه بوفاته، مشيرا إلى أنه علم من زوجته التي أخبرته بوفاته، ما جعل الزعيم يقوم بصلاة ركعتين له، لافتا إلى أنه وبالرغم من ذلك لم يستطع إلغاء العرض المسرحي، ليتوجه إلى المسرح وعقب الانتهاء منه خرج للجمهور ليوجه رثاء لوالده، ليخبره بأنه توفى، ثم تحدث عنه كثيرا ما جعل الجمهور يبكي معه.