سحر نوح توجه رسالة للمتنمرين على نادية العراقية: «حسدتوها على عيالها وراحت للي خالقها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة سحر نوح، ابنة الملحن الراحل محمد نوح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة للمتنمرين على الفنانة نادية العراقية، بعد وفاتها أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

وقالت الفنانة خلال منشورها: «نادية لعراقية راحت للي خلقها، واللي هايحاسبها علي جمال قلبها ونواياها.. راحت للي وهبها أبناء زي القمر حسدتوها عليهم واستخسرتوهم فيها وبمنتهي الشراسة».

وأضافت ابنة الملحن الراحل، قائلةً: «اتنمرتوا عليها وعشتوا حالة القلش والتطاول والتجريح، لدرجة خليتوها تطلع في برامج وتتكلم هي وأبنائها مش علشان تعلن عن عمل جديد أو دور مختلف لكن علشان تحلف إنهم أبناؤها وترتقي علي التنمر وتبرر، راحت في التراب اللي كلنا رايحينه واللي مش حايفرق مابين جمال وقبح ولا جاه وسلطان ولا ملك وغفير ولا غني وفقير.. راحت وسابت أبناء فخورين بيها وبيبكوا علشانها وزوج كان شايفها ست الناس».

وتسائلت خلال منشورها، قائلةً: «ياتري حاتفضلوا كده عايشين حالة الهزار المسموم والتريقة علي خلق الله وبث الحقد والسموم والإستماته في الإستظراف البذئ وسواد القلب».

واختتمت بالدعاء لها قائلةً: «الله يرحمها ويحسن اليها ويسعدها في جنته ويشفي منعدمي الضمير قبل فوات الأوان».

وفاة نادية العراقية

ومع نهاية شهر أبريل الماضي أصيبت الفنانة نادية العراقية وأسرتها بفيروس كورونا، ومع تدهور حالتها الصحية دخلت إحدى مستشفيات العزل وتم حجزها بغرفة العناية المركزة، التي كانت تخشى منها، حتى أعلنت اليوم، ابنتها مي محروس، وفاتها، بعد تدهور شديد في حالتها الصحية.

معلومات عن نادية العراقية

اسمها الحقيقي فاتن فتحي، وولدت في 3 أغسطس عام 1963، في محافظة بابل بالعراق، وانتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وتقدمت للإذاعة العراقية عام 1979، وهي في السادسة عشر من عمرها، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة.