لايف ستايل

الطفلة الفلسطينية سوزي تفيق على استشهاد أسرتها: وين ماما؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطفلة الفلسطينية

شاء القدر أن تخرج من تحت الأنقاض بعدما انتشلها رجال الإنقاذ وهي على قيد الحياة، حيث أفاقت الطفلة الفلسطينية سوزي رياض، ذات الـ6 أعوام في مستشفى الشفاء بغزة، لكنها وجدت نفسها وحيدة بعدما دمرت غارة إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح السبت، منزلها ما أدى إلى استشهاد أمها وأخوتها الأربعة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن المسعفين أحضروا والد سوزي، الذي سألته ببرائتها بعدما أفاقت «وين ماما؟» بينما كان والدها على سرير آخر والضمادات تغطي جروحه ليكون إلى جوار طفلته، التي ظلت محاصرة تحت الأنقاض نحو 7 ساعات.

edb5c83256.jpg

طفلة فلسطينية توجه رسالة للعالم بدموعها: فقط أردت أن أصبح طبيبة

ولم يجد الأب الفلسطيني «رياض أشكنتنا» الغارق في دمائه والملتاع على أسرته ووطنه الجريح، جراء الهجمات الغاشمة من قوات الإحتلال الإسرائيلية، ما يقوله لابنته وهي ترقد على السرير المجاور، إلا أنه همس لها: «سامحيني يا سوزي، صرختي عليا عشان أجيكي لكن أنا ما قدرت».

fc38097b1e.jpg

منزل سوزي تحول إلى أنقاض

وتحوّل منزل أسرة سوزي الواقع وسط مدينة غزة إلى حطام جراء الغارة إسرائيلية في فجر اليوم وسط هجمات غاشمة، قال عنها مسؤولو الصحة الفلسطينيون، إنها قتلت 42 شخصًا من بينهم 10 أطفال ورفعت عدد القتلى في غزة جراء أسبوع من القصف إلى 192 قتيلًا.

ويقع منزل أسرة الطفلة في المنطقة نفسها التي شنت قوات الإحتلال إسرائيلي هجماتها في غزة صباح أمس.

e29e80b48f.jpg

هجمات قوات الاحتلال أدت إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجمات صاروخية نتج عنها استشهاد 10 أشخاص من بينهم طفلان، كما جعلت ملايين الإسرائيليين يهرعون للاحتماء في مخابئ و«غرف آمنة» مع انطلاق صفارات الإنذار نهارا ومساء.

ومن جانبه زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (سي.بي.إس)، أن السبب في الخسائر البشرية الفلسطينية هو أن «حماس تهاجم الإسرائيليين بإجرام من أحياء مدنية» على حد قوله.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا