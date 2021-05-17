الامارات | إنقاذ سلحفاة تراكمت عليها قشريات شقائق النعمان في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سلحفاة تراكمت عليها قشريات شقائق النعمان في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، في إنقاذ سلحفاة منقار الصقر، إثر تراكم قشريات من نوع شقائق النعمان عليها، ما قد يؤدي إلى نفوقها بسبب زيادة وزنها وعدم تمكنها من الوصول إلى سطح البحر للتنفس.

وقال المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن السلحفاة وجدت في حالة سيئة، إذ كانت تعاني التصاق أحياء بحرية من القشريات من نوع شقائق النعمان مع بعض الأصداف عليها. وأضاف أن السلحفاة تعود لسطح البحر للحصول على الأوكسجين للتنفس، لكن كثرة القشريات عليها يعيق ذلك؛ ما قد يؤدي إلى نقوفها.

وأوضح أن الهيئة أنقذت السلحفاة وأزالت جميع القشريات وأعادتها للبحر مرة أخرى للحفاظ على البيئة البحرية للكائنات البحرية في رأس الخيمة.

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