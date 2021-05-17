الامارات | 5 أيام من السعادة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام من السعادة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع سكان دبي وزوّارها بالأجواء الاحتفالية لعيد الفطر السعيد، في مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم الشهيرة بالمدينة.

وحظي جمهور العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بفرصة حضور الحفل الهولوغرامي الأول للمطرب المصري الراحل، على مسرح دبي أوبرا.

فيما استمتع زوّار «ذي بوينت» في نخلة جميرا بعروض خاصة مستوحاة من عالم ديزني، قدمتها نافورة النخلة - التي تُعد الأكبر في العالم - كل مساء.

واستكشف المتسوقون عروضاً ترويجية مميزة تقدمها المتاجر الشهيرة، فيما استمتع محبو الطعام بالمأكولات الشهية المحضرة خصيصاً للاحتفال بالعيد في عدد من أفضل المطاعم على مستوى المدينة.

وخلال عطلة عيد الفطر التي استمرت على مدار خمسة أيام، رحبت أشهر مناطق الجذب في المدينة بالزوّار للمشاركة في الأجواء الاحتفالية، ونشر المرح والسعادة في كل يوم من أيام العيد في دبي.

وأبدت المتاجر ومراكز التسوق والفنادق والوجهات الأخرى المشاركة في احتفالات العيد في دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف، والتي شملت التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

• الوجهات التزمت بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف.

• معالم شهيرة في المدينة وفنادق ومطاعم شاركت في الاحتفالات.

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