الامارات | «فيس بوك» تضيف «القدرة على النسيان» إلى الذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تضيف «القدرة على النسيان» إلى الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شبكة التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأميركية «فيس بوك» أنها بدأت إضافة خاصية جديدة تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في نسيان المعلومات غير المهمة، وهو ما يساعد أجهزة الكمبيوتر في إنجاز المهام بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

يذكر أن شبكة «فيس بوك» تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى الضار، مثل التحريض على الكراهية أو العنف، وفي تصنيف المحتوى على خدمة «نيوز فيد»، وفي تنفيذ مهام آخرى. ومع وصول عدد مستخدمي «فيس بوك» إلى نحو 2.85 مليار مستخدم شهرياً، أصبحت الشبكة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيام بمزيد من المهام. وقال خبراء في شركة «فيس بوك» إنهم طوّروا وسيلة جديدة تُعرف باسم «مدى الصلاحية»، لكي تساعد نظام الذكاء الاصطناعي في تعلم كيفية نسيان كميات كبيرة من المعلومات غير ذات الصلة أو التافهة.

وأضاف الباحثون أن كل جزء من المعلومات يحصل على تاريخ انتهاء صلاحيته، ما يوفر مساحات في ذاكرة جهاز الكمبيوتر، لتتم الاستفادة منها في التركيز على التفاصيل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة. في الوقت نفسه، فإن الأسلوب الجديد يستطيع التنبؤ بالمعلومات الأكثر أهمية ليتم الاحتفاظ بها للفترة المطلوبة.

وقال الباحثان في شركة «فيس بوك»، سيانبايار سوخباتار وأنجيلا فان: «على سبيل المثال، إذا كان النموذج هو تدريب النظام على أداء مهمة التنبؤ بالكلمة المطلوب كتابتها، من المحتمل أن يتعلم نظام الذكاء الاصطناعي تذكر الكلمات النادرة، مثل الأسماء، لكنه سينسى الكلمات الشائعة جداً».

وقالت «فيس بوك» إنه بتطوير تقنية «مدى الصلاحية»، فإنها تقترب خطوة نحو جعل أجهزة الكمبيوتر تمتلك ذاكرة مثل ذاكرة الإنسان، التي تحتفظ بشكل طبيعي بالمعلومات المهمة، وليس كل تفصيلة تعرفها.

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