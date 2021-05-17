الامارات | «سارة وراشد» ينقلان رسائل توعوية إلى الصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن «سارة وراشد» ينقلان رسائل توعوية إلى الصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مبادرة جديدة لها، شخصيّتين افتراضيتين، هما «سارة» و«راشد»، ضمن جهود الإدارة لبلورة أشكال تواصل مبتكرة مع الأطفال، ونقل رسائل توعويّة تعزز من إجراءات السلامة والوقاية، وتحفز الصغار على الحذر من المخاطر.

وقالت مدير إدارة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي: إن «الهدف من إطلاق الشخصيتين هو تقريب وعي الأطفال من المحتوى الإرشادي المقدّم إليهم، من خلال ابتكار عامل جذب مضاف، يخدم نجاح المبادرة، وينمي وعي الصغار الذين يميلون إلى تقبل المعلومات والنصائح على لسان شخصيات متخيلة في الوسائط حديثة».

وأشارت إلى أن «سلامة الطفل» تتطلع خلال مشاركتها المقبلة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي ينطلق بعد غدٍ، إلى توظيف «راشد» و«سارة» في الأنشطة والورش التي ستقدمها، لتقديم نموذج للأطفال، يساعدهم على التقيد بمعايير السلامة والوقاية من المخاطر، وبما يجعل من الشخصيتين الافتراضيتين يرمزان في وعي الصغار إلى مفاهيم السلامة.

يُشار إلى أن «سارة» و«راشد» اللذين يجسدان طفلين بين عمر ستة وثمانية أعوام، سيطلان على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لإدارة سلامة الطفل، إلى جانب توظيفهما في المواد المطبوعة والمنشورات التوعوية والورش التثقيفيّة، والفعاليّات المجتمعيّة التي تشارك فيها الإدارة.

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