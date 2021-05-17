الامارات | «مصنع أكمي» في عالم وارنر براذرز أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مصنع أكمي» في عالم وارنر براذرز أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس فعالية «مصنع أكمي الصباحية» الجديدة كل يوم خميس، خلال الفترة من 20 مايو الجاري حتى الأول من يوليو المقبل.

وسيتمكن ضيوف المدينة الترفيهية من العائلات والضيوف الصغار من قضاء أوقات صباحية مملوءة بالمتعة والمرح مع شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل دافي، وتويتي، وتاز في منطقة «مصنع أكمي» التي تضم العديد من الألعاب والتجارب الترفيهية مثل شباك التسلق الحلزونية والجسور المعلّقة، وأنابيب الزحف، ومتاهات الأنفاق وغيرها من الألعاب المميزة مثل القفز مع دافي، وتويتي وايلد ووكيتس، والسباق مع تاز.

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