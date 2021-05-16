علي غزلان يشارك متابعيه صورا من خطوبته على فرح شعبان: لقيتها أجمل من اللي اتمنيته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك اليوتيوبر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير.

وأرفق اليوتيوبر تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي إتمنيته».

لقيت الصور التي شاركها اليوتيوبر تفاعل كبير من المتابعين، إذ حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي تفاعلت معها العروس، معلقةً عليها: «بحبك».

وكان من أبرز تعليقات المتابعين: «قمر أوي، ربنا يخليكوا لبعض يارب، إنت ومنة عرفة سيبتوا بعض ليه، كنت مفكراها منة عرفة، ربنا يبعد عنكوا العين، أكيد أحسن من اللي إتمنيته دي ملكة جمال مصر، كيوت أوي، الصور تحفة، ما شاء الله عليكم هي قمر خالص وملامحها هادية وبريئة ربنا يتمملكم على خير يارب».

إطلالة فرح شعبان

وكانت العروس ظهرت وهي مرتدية فستانا طويلا من قماش الستان باللون الـ«أوف وايت»، كما أن الأكمام شفافة ومشغولة باللولي والفصوص، بينما ارتدى «علي» بدلة كاجوال مكونة من بنطلون أبيض وجاكت من اللون اللبني، من تصميم المصمم أحمد فايز.

وكان اليوتيوبر علي غزلان، أعلن عن تقدمه بخطبة حبيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، بنشره عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام» صور لحديث بينهما، إذ شارك متابعيه، بمجموعة من الصور كشفت عن ارتباطهما عاطفيًا وتقدم «غزلان» لحبيبته.

علي غزلان يتغزل في فرح شعبان

وكان اليوتيوبر علي غزلان، تغزل في خطيبته فرح شعبان، عبر منشور كتبه على حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم كل انسان ليه 24 قيراط في حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي.. من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتي بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. إزاي ده حصل وإمتى وليه؟!.. معنديش تفسير غير إني بحبك».

معلومات عن العروس فرح شعبان

فرح شعبان، درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية، وحصدت لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة، وأصبحت الوجه الإعلامي لمباردة «أنتي الأهم».