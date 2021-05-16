«فتحية» تروي كواليس موقف إنساني للفنان أمير كرارة معها: «وقف جنبي وساعدني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام، خرجت الفنانة مها أحمد، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، موجهة حديثها إلى زملاء لها في العمل الفني، ولكنها لم تذكر أسماء داخل المنشور، وخمن البعض معلقين بأنها تشير في حديثها ومنشورها إلى الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رد «السقا» ووالدة «كرارة».

وروت فتاة تدعى فتحية السيسي، 28 عامًا، خلال حديثها لـ«الوطن»، موقفًا إنسانيًا جمع بينها وبين الفنان أمير كرارة، إذ قالت: «منذ أكثر من 6 سنوات، طٌلب مني أنا وصديقتي في الكلية إجراء لقاء صحفي مع الفنان وأبطال مسلسل حواري بوخارست، وكان شخصا داعما جدًا وكان معانا خطوة بخطوة أثناء التصوير وحريص على أن يكون العمل والحوار على أكمل وجه».

وتابعت الشابة الحديث عن الموقف الذي جمعها بأمير كرارة، قائلةً: «وقبل تصوير حوارنا معاه كان واخد باله إن اللوكيشن مكنش مناسبنا بالمعدات اللي معانا وقتها، وفضل يحرك الكرسي ويساعدنا نختار مكان كويس نصور فيه مع إن وقتها كان باين علينا إننا لسة صغيرين فده كان سبب قوي بالنسباله إنه يدعمنا ويشجعنا نعمل شغلنا صح».

فتحية تروي كواليس لقائها بالفنان أمير كرارة

الفتاة العشرينية أثنت على طريقة تعامل الفنان أمير كرارة لها، أثناء تصوير كواليس مسلسل «حواري بوخارست»، مشيرةً: «لما كنا ندخل لوكيشن كان أغلب الفنانيين بيتعاملوا معانا بتعالي بالعكس هو وكل فريق المسلسل كانو محترمين معانا جدًا، وممشيناش غير واحنا مصورين معاهم كلهم بما فيهم المخرج استاذ محمد بكير، وأمير كرارة بالذات رغم إنه كان البطل ومشغول وكان بشوش وداعم جدًا لينا».

أمير كرارة ينهي خلافه مع مها أحمد

وكان أمير كرارة قد أنهى الخلاف بينه وبين مها أحمد، بعد الفيديو الذي نشرته، وكانت تهاجمه بأنه تجاهلها عندما طلبت منه العمل معها، مما جعل هناك جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وتصدر اسم الثنائي مؤشرات البحث على «جوجل».

وقال أمير كرارة في أحد التعليقات لدى الفنان أحمد التهامي: «مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا».