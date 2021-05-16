النجمة العالمية باريس هيلتون تستنكر الهجوم الإسرائيلي على غزة: مفجع للغاية ويجب أن يتوقف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ بداية الأزمة الفلسطينية، حرص العديد من الفنانين المشهورين حول دول العالم على مساندة القضية الفلسطينية وإدانة ما يفعله جيش الاحتلال بقطاع غزة وفلسطين، منذ العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وتهجير الفلسطينيين من أراضي حي الشيخ جراح.

وضمن هؤلاء، الممثلة والمغنية الأمريكية، باريس هيلتون، التي حرصت على التعليق على الضربات الإسرائيلية على غزة، في غضون التصعيد الأخير في القطاع، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ حرصت على نشر خبر نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يقول إن إسرائيل تتعهد بمواصلة ضرباتها على قطاع غزة إلى أن يعم الهدوء، لتعلق عليه النجمة العالمية باريس هيلتون قائلة «هذا مفجع للغاية، هذا يجب أن يتوقف»، وفق «العربية».

باريس هيلتون: هذا مفجع للغاية ويجب أن يتوقف

«هذا يؤلم قلبي.. لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف.. قلبي مع الفتاة الصغيرة والأطفال الآخرين من حولها»، بتلك العبارة علقت الممثلة والمغنية الأمريكية العالمية باريس هيلتون على إحدى مقاطع الفيديو الذي نشره موقع «Middle East Eye»، لتعبر به عن مدى حزنها عن ما تشاهده من تلك الأحداث الدامية التي تسفر عن قتل الكثير من الفلسطينيين واستشهاد الأطفال، مشيرة إلى أنه لا يستحق أحدا أن يعيش في أجواء الخوف تلك، منددة بضرورة وقف الضربات على غزة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين اليوم الأحد في غزة إلى 192 فرد منهم 58 طفلا، ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 47 فلسطينيًا في يوم الأحد فقط.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المصابين بجروح نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية وصل إلى 1235 نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الرقم من المتوقع أن يرتفع على مدار اليوم حيث تعمل فرق الاستجابة للطوارئ على انتشال الجثث والمحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة، وعلى الجانب الآخر أعلن الجيش الاسرائيلي عن قتل 10 إسرائيليين بنيران صواريخ حماس.