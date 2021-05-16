له أضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الشاي بالحليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بالرغم من أن الشاي بالحليب يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، إلا أن الإفراط في تناوله بشكل يومي قد يكون لها تأثيرات عكسية على الصحة العامة.

ووفقا لما جاء في موقع "firstcry"، نقدم لكم أهم الأضرار الصحية الذي يسببها الإفراط في تناوله:

- الشعور بالأرق والقلق

الشاي بالحليب من المشروبات الغنية بالكافيين، وعند الإكثار في تناوله خاصة في منتصف الليل، يمكن أن يتسبب ذلك في اضطرابات ومشاكل النوم مثل الأرق، الشعور بالقلق المستمر.

- ظهور البثور في البشرة

من أكثر الآثار الجانبية لتناول، ما يتسبب انزعاجا للكثير من الفتيات.

- الإصابة بالإمساك

يمكن للإفراط في تناوله أن يتسبب في حدوث الإمساك، وذلك بسبب محتواها على الكافيين ومادة كيميائية أخرى تسمى الثيوفيلين، التي تجعلك تشعر بالجفاف ماتتسبب في الإمساك.

- ارتفاع ضغط الدم

من أكثر الآثار الجانبية خطورة لشرب الكثير من الشاي بالحليب، أنه يسبب خللاً في ضغط الدم، وزيادة معدلات ضربات القلب، مايؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- الإجهاض

يتسبب الإكثار من تناول الشاي بالحليب للنساء الحوامل إلى عدم انتظام تدفق الدم، ما يؤدي إلى حدوث الإجهاض للجنين.

- انتفاخ البطن

تناول الكثير من الشاي بالحليب يمكن أن يتسبب في الانتفاخ، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

- الغثيان

مركبات الصبغة في الشاي بالحليب قد تسبب الغثيان، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.

والتانينات الموجودة في أوراق الشاي هي المسؤولة عن الطعم المر والجاف للشاي، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تهيج الأنسجة الهضمية ، مما قد يؤدي إلى أعراض غير مريحة، مثل الغثيان أو آلام في المعدة.

حرقة في المعدة

يتسبب الإفراط في تناول الشاي بالحليب إلى الإصابة بحرقة المعدة، نظرا لأن الكافيين الموجود في الشاي يتفاعل مع المعدة بشكل سلبي.