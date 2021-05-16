"مادة سامة".. احذر تناول البطاطس ذات النقاط البنفسجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول البطاطس كوجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن ماذا يحدث إذا تناولت الثمرة التي تحتوي على نقاط بنفسجية؟.. هذا ما يكشفه الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

"حماد" يقول لـ"الخليج 365"، إن النقاط البنفسجية التي تظهر على البطاطس تشير إلى عدم اكتمال نضجها، وتعد بمثابة مادة سامة، تشكل خطرا كبيرا عند تناولها، كالتالي:

- الإسهال.

- الغثيان.

- آلام في البطن.

- الإعياء.

- مغص شديد.

- القيء.

- الإصابة بالأورام السرطانية حال الاستمرار في تناولها.

ولفت استشاري التغذية إلى أنه لا يكفي إزالة النقاط البنفسجية من ثمرة البطاطس، وذلك لأنه يمكن أن يكون تأثير هذه المادة السامة ممتد لباقي الثمرة، لذا يفضل عدم تناولها.

ونصح "حماد" ربات المنزل، بأنه عند ملاحظة أي تغير في لون البطاطس مثل اللون الوردي أو الأخضر أو البنفسجي يجب عدم شرائها.