خرجت في مظاهرات لدعم فلسطين.. من هي عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توشحت بكمامة باللون الأسود، وكوفية ورابطة للرأس بالشال الفلسطيني، المعروف بلونيه الأسود والأبيض، تنظر نظرة ثاقبة لا تهاب الخوف، وتلوح بعلم فلسطيني.. هكذا تفاعلت عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، مع الأحداث التي طرأت على شعبها خلال الأيام الماضية من تفجيرات وخراب وغازات مسيلة للدموع وهلاك أطفال، عقب اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، على حي أهل الشيخ جراح وسكان قطاع غزة.

ولم تقف العارضة الأمريكية، مكتوفة الأيدي، بل دافعت عن شعبها، خلال مظاهرة خرجت بها، رفقة حشد من المتظاهرين، في شوارع «باي ريدج» في مدينة «بروكلين»، ما جعلها تتصدر محركات البحث وتحتل «التريند».

ويُقدم«هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد:

- بيلا حديد، ولدت في 9 أكتوبر عام 1996، وتبلغ من العمر24 عامًا، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

- اسمها الحقيقي «إيزابيلا خير حديد».

- والدها مطور العقارات محمد حديد، من أصل فلسطيني، ووالدتها العارضة السابقة «يولندا حديد»، من أصول هولندية.

- تفوقت وفق معيار جولدن راشيو على شقيقتها جيجي حديد.

- تفوقت كذلك على مجموعة أخرى من النجمات العالميات، بينهن كاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

- معايير جمالها وصلت نسبته إلى 94% بحسب معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء.

- كانت تمارس الفروسية ورغبت في المشاركة بالأولمبياد إلا أنها تخلت عن المنافسة في عام 2013 بسبب معاناتها من داء لايم المزمن.

- واعدت المغني الكندي ذا ويكند في بداية عام 2015، وانفصلا عام 2016.

تفتخر بكونها مسلمة وتعارض سياسة الهجرة

- تفتخر بكونها مسلمة وبأصل وتاريخ والدها وكونه من اللاجئين، ومسلم متدين، ورجل أعمال أمريكي ناجح، ذكرت وهي تعارض سياسات الهجرة الخاصة بدونالد ترامب.

- في 8 ديسمبر عام 2017، انضمت حديد، لاحتجاجات لندن ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

- درست التصوير في مدرسة بارسونز للتصميم.