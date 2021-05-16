ماذا تمنت «مي محروس» قبل وفاة والدتها الفنانة نادية العراقية بساعات قليلة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل إعلان وفاتها بساعات قليلة، نشرت «مي محروس»، ابنة الفنانة نادية العراقية، عددا من المنشورات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذي أعلنت من خلاله عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها.

وقالت الإبنة مي، قبل ساعات قليلة من وفاة والدتها: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية.. أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها أنا مش عايزة أكتر من كده عايزة أعرف راضية عني ولا لأ.. أنا بجد بحبك أوي يا ماما يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله إنتي غالية أوي يا ماما يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».

مي محروس تتمنى شفاء والدتها للاحتفال بعيد ميلادها

وكانت مي محروس، قد حرصت على إعادة نشر منشور لشقيقها، تمنى خلاله أن تشفى والدته ليحتفلوا بعيد ميلادها الذي بقى عليه 10 أيام فقط، مشيرا إلى أنه يثق بقدرة الله لشفائها وأنه ينتظر عودتها للاحتفال بها قائلا: «فاضل 10 أيام علي عيد ميلادك.. كل يوم الدكاترة بيحاولوا يفقدوني الأمل بسبب حالتك اللي بتدهور يوم عن التاني.. بس أنا واثق في عزتك وجلالتك يارب إنها هترجع وهنحتفل بعيد ميلادها ونشوف فرحتها تاني».

وقبل إعلان وفاتها بساعات قليلة، تمنت ابنة الفنانة نادية العراقية، مي محروس، أن تعود والدتها للمنزل، مشيرة إلى أن الأسرة بأكملها تشعر بانكسار شديد «ماما إرجعيلنا وإرجعي لبابا إحنا اتكسرنا جامد أوي بجد إحنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلبك ابويا وطمنه عليها يارب».

وكانت الفنانة نادية العراقية، قد فارقت الحياة صباح اليوم الأحد، الموافق 16 مايو، قبل عيد ميلادها بـ8 أيام، بعد صراع طويل مع المرض استمر لعدة أيام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.