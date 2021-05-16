قصة اعتذار منال سلامة للفنانة نادية العراقية بسبب تعرضها للتنمر: «قلة رباية وعدم احترام» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن حياة الفنانة نادية العراقية، هادئة أو مستقرة، كما كان يتوقع البعض، فقد عانت في حياتها من التنمر والسخرية عليها وعلى أسرتها، متهكمين على شكلها وكيفية إنجابها مثل هؤلاء الأبناء الذين يختلفون في شكلهم عنها، بل تطور الأمر إلى حد التشكيك في نسبهم، وفقًا للتعليقات التي كانت تتلقاها من الجمهور بشأنهم، حيث روت كواليس تلك التعليقات خلال لقاء قديم لها، قبل وفاتها، مع الإعلامية منال سلامة.

ورحلت الفنانة نادية العراقية، اليوم الأحد16 مايو، عن عالمنا، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، حديث الإعلامية منال سلامة، عن الفنانة نادية العراقية، وقصة اعتذارها لها على الهواء.

وكانت منال سلامة، قد استضافت نادية العراقية، في برنامج «حلو الكلام»، للحديث عن كواليس تعرضها للتنمر.

وبدأت الفنانة والإعلامية منال سلامة، خلال تقديمها للفنانة نادية العراقية، بالحديث عن معاناة الفنانين، قائلةً: «الفنان هو أكتر حد بيشارك في إسعادنا، إنت ممكن تبقى راجع من شغلك مضايق وتعبان وعندك مشاكل كتير في الدنيا بتلاقي نفسك بتفك وتضحك وتنسى همومك، لما تلاقي فيلم أو مسلسل حلو، لكن كتير بيعاملوا الفنانين بشكل غير لائق وإنه مباح أو صنم، ترميه بأي حاجة وعليه أن يستحمل، وهو مادة للتنمر على السوشيال ميديا، ومع كل صورة بنلاقي كلام جارح، ونضايقه، وهناك فنانين أسعدونا بأدوارهم وكتير ضحكونا، لكن للأسف كان رد الجميل ليها وحش أوي».

منال سلامة تعتذر للفنانة نادية العراقية

وخلال اللقاء اعتذرت الإعلامية منال سلامة، للفنانة نادية العراقية، قائلةً لها: «بعتذر ليها عن أي تنمر حصل ليها ولأسرتها، أنا بتهم الشخص بالجبان، وأعتقد لو قدامك مش هيجرؤ يقول الكلام ده ومستخبي وراء شاشة بيقول اللي هو عايزة ومعتقد إن دي خفة دم ودي حقيقي سخافة، وقلة رباية وعدم إحترام».

وتابعت متغزلة بها: «مدام نادية زي القمر، مستكترين عليها ولادها القمرات، وبعدين العرق يمد لسابع جد».