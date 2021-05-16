بالخريطة والعلم.. يسرا تدعم فلسطين: «عربية وستظل في القلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضامنت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع القضية الفلسطينة والأوضاع التي تحدث خلال هذة الأيام من اعتداءات وخراب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على أهل الشيخ جراح.

وشاركت الفنانة يسرا، عبر حسابها صورة خريطة وعلم فلسطين، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «فلسطين هي قضية إنسانية من الدرجة الأولى.. اللهّم احمي شعبها من كل ظلم.. فلسطين في القلب دائمًا.. فلسطين عربية».

تفاعل الرواد مع منشور يسرا: ربنا ينتقم منهم.. سنظل أقوياء رغم أنفهم

ولقت الصورة التي شاركتها الفنانة عبر حسابها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ربنا ينتقم من العدو، دمروا فلسطين وقتلوا الأطفال، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله المنتقم الجبار، إحساسك تحفة، صعبان عليا اللي بيحصل هناك والبيوت بتدمر والأطفال بتتقتل، فلسطين في القلب وستظل القدس عربية رغم أنف المعتدين ربنا يحمي الشعب الفلسطيني امين يا رب العالمين، راح تتحرر وسنظل أقوياء، اللهم شتت شملهم، ربنا ينتقم منهم».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح في فلسطين

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك، وكذلك على المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقتلوا الأطفال وشردوا العائلات ودمروا المنازل.

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.