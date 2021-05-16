معلومات عن المذيعة رانيا صفوت المتهمة بقتل زوج شقيقتها: «خطفوا جوزي وإحنا بنجيب شاورما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطور جديد شهدته قضية المذيعة رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب، بعدما أوشى بزوجها وعرض حياته للخطر، حيث انتهت نيابة جنوب القاهرة بالفعل من التحقيقات مع المذيعة وسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، تمهيدًا لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

وكانت الواقعة التي وقعت قرابة الشهر، حدثت بعد مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت، وزوج شقيقتها، بعدما أبلغ عن مكان زوجها الذي تهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص، وألقت الشرطة القبض على المتهمة وفي يدها السلاح المستخدم في الجريمة، واعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

واعترفت «رانيا» في النيابة العامة بأنها زوجها كان مديونا بمبلغ مالي لأحد الأشخاص، حيث كان قد اشتركا سويًا في أحد المشاريع التجارية، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا، تعطل المشروع وأدى لخسارة كبيرة، وتحمل زوجها جزء من الديون، لكنه ظل يتهرب من الدائنين.

وذكرت المذيعة المتهمة بأنه في يوم الجريمة، ذهبت هي وزوجها لدى منزل أسرتها في السيدة زينب، ووقتها تواجد شقيقتيها وأزواجهن «أبويا وأمي كانوا تعبانين فروحت أنا وعبد الرحمن جوزي عشان نطمئن عليه، وكانت أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا عاوزين نجيب ليهم دكتور فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وجه يكشف عليهم، وبعد مكشف نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت».

واستطردت رانيا في اعترافاتها قائلة: «فجأة لقيت الست اللي اسمها مها دي معاها حوالي 4 رجالة زقوني وراحوا واخدين عبد الرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، ناس قالت لي ركبوا تاكسي واختفوا، قالولي كده، روحت طالعة فوق لقيت أحمد جوز أختي مرام كان قاعد علي كرسي قدام الباب فروحت ضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه»، وتشاجرت المذيعة مع زوج شقيقتها واعتدت عليه بالسكين وطعنته بها.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» معلومات عن المذيعة رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها:

- من مواليد القاهرة.

- تعمل مذيعة في راديو أونلاين، هو «في السكة».

- تقدم رانيا برنامج «على مزاجك»، على الراديو.

- استضافت في الراديو، النجمة راندا البحيري.

- لها عدد كبير من المتابعين عبر فيسبوك، تخطى عددهم الـ240 ألفًا.