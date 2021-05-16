منها تقوية المناعة.. فوائد رائعة لتناول الجمبري مرة أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجمبري من المأكولات البحرية المفيدة لصحة جسم الإنسان، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومنخفض السعرات الحرارية، فضلا عن احتوائه على دهون صحية مثل أوميجا 3، والعديد من المعادن والفيتامينات.

فيما يلي، نكشف لكم أبرز الفوائد الصحية التي يوفرها تناول الجمبري مرة في الأسبوع ، وفق ما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- يحتوي الجمبري على نسبة كبيرة من الزنك المهم، ما قد يعزز من قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات والعدوي.

- كونه غني بالسيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة، إذ يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

- يؤدي احتوائه على فيتامين A إلى الحفاظ على صحة العين والبشرة.

- يلعب فيتامين b12 الموجود في الجمبري دورا مهما في تكوين كرات الدم الحمراء.

- نظرا لاحتوائه على فيتامين D، لذا يساعد تناوله على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- يعتبر أيضا مصدر غني بعنصر اليود الضروري للحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

- أما أوميجا يساهم في تقوية الشعر, وتعزيز صحة القلب، والمغنسيوم يساعد في تقوية العضلات والأعصاب.

- كونه غني بعنصر الكالسيوم، لذا فإن تناوله يجعل عظامك وأسنانك أكثر صحة وقوة، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن بعض المعادن.

- يساعد الحديد الموجود في الجمبري على الوقاية من الأنيميا وفقر الدم، أما البوتاسيوم يقلل من ضغط الدم المرتفع.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناوله حيث يحتوي على نسبة كوليسترول عالية، وعند تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع نسبه الكوليسترول، وبالتالي لا ينصح بتناوله للأشخاص المصابين بأمراض القلب.

بالإضافة إلى يمكن أن يسبب مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم.