هل جربت تناول حليب الماعز؟.. إليك فوائده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتمتع حليب الماعز بقابلية هضم أعلى من معظم أنواع الحليب الأخرى، كما أن يساعد في علاج بعض أنواع من الأمراض.

هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من حليب الماعز؟.. هذا ما نستعرضه وفق ما جاء في موقع "stylecraze'.

- سهل الهضم:

نظرا لأن يحتوي على دهون أقل، لذا ربما يكون هذا أحد أسباب سهولة هضمه، كما يساعد في علاج الاضطرابات المعوية، وذلك بفضل سهولة هضمه.

- يعزز صحة القلب

كونه مصدر جيد للمغنيسيوم، وهو معدن مفيد للقلب، حيث يساهم في الحفاظ على انتظام ضربات القلب ويمنع تكون جلطات الدم وزيادة مستويات الكوليسترول.

- محاربة الالتهاب:

يمكن تناوله كمكمل غذائي للأفراد الذين يعانون من أمراض الحساسية والالتهابات. وفي الدراسات التي أجريت على الفئران، أظهرت السكريات قليلة السكاريد في حليب الماعز لها تأثيرات مضادة للالتهابات في حالات التهاب القولون، وبالتالي، قد يكون الحليب مفيدًا في الوقاية من مرض التهاب الأمعاء.

- تقوية العظام:

وجد أن إعطاء 400 مل من حليب الماعز له تأثير إيجابي على صحة العظام، بالإضافة إلى يمكن أن يساعد أيضًا في منع هشاشة العظام لدى الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

- تخفيف القلق:

أظهرت الدراسات أن حمض اللينوليك الموجود في حليب الماعز قد يقلل من الشعور بالقلق.

- علاج فقر الدم:

تشير إحدى الدراسات إلى أن بفضل احتوائه على نسبة عالية من الحديد، إذ تناوله يعزز من إنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ما يساهم في الوقاية من فقر الدم.