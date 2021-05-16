من حذف مشاهدها السينمائية إلى الموت بكورونا.. محطات مؤلمة في حياة الفنانة نادية العراقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، اليوم، عن وفاة والدتها عن عمر ناهز الـ57 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقبل وفاة الفنانة نادية العراقية، وفي أكثر من موقف، عبرت عن حزنها من حذف بعض مشاهدها من أعمالها الفنية، ويستعرض «هٌن» أبرزها.

عمارة يعقوبيان

ونشرت الفنانة نادية العراقية، في أكتوبر الماضي عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، منشورا يعبر عن استيائها من حذف بعض مشاهدها من الأعمال الفنية.

وعلقت على ذلك قائلة: «عارفين لما أشتغل في دور ويتحذف؟ دا زي إحساس حامل وسقطت وابنها مات، شاهدت فيلم عمارة يعقوبيان ودموعي زي المطر والحزن ملاني، الفيلم ده كنت بروح الصبح وأرجع الفجر قال إيه لازم أبقى متواجده عشان مشاهد السطح، وأفضل ملطوعة وهمه بيصورو مشاهد النجوم وأنا مش فيها، وكان عندي 3 مشاهد أساسية مع الفنان أحمد بدير اتحذفوا».

فول الصين العظيم

واستكملت حديثها: «وفي فيلم فول الصين العظيم إتشال دوري».

الشبح وتتح

ومن الأعمال الأخرى التي حذف لها مشاهد فيها، فيلمي الشبح وتتح، وغيرها من الأعمال الفنية كما ذكرت.

آخر رسالة مؤثرة من الفنانة نادية العراقية قبل وفاتها

وكانت الفنانة نادية العراقية دائمة التواصل مع متابعيها عبر صفحتها على «فيس بوك»، وكانت آخر رسالة لها: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثه واتكسرت، اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصو الموضوع خطير».

رسالة ابنتها تعلن عن تدهور حالة والدتها الصحية

بينما كانت آخر رسالة لابنة الفنانة نادية العراقية، قبل وفاتها، هي ما أعلنته عن تدهور حالة والدتها الصحية، قائلة: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها واشوف ضحكتها واشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».