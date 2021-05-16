موقف محرج يجبر سيدة على فقد 45 كيلو من وزنها في عام واحد: استعادت الثقة بالنفس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال عام واحد، تمكنت سيدة بريطانية تدعى لويزا مايسون، 38 عامًا، من خفض وزنها 45 كيلو جراما، بعد إصابتها بالشلل الدماغي.

وكانت السيدة «لويزا» تعاني دائما من زيادة الوزن، منذ أن شخص الأطباء إصابتها بالشلل الدماغي في فترة الطفولة. وبسبب ذلك لم تكن قادرة على القيام بأي نشاط بدني، حيث أصبح وزنها بعد أن أنجبت طفلها 110 كجم.

الوجبات السريعة والكحول سبب ارتفاع وزن السيدة البريطانية

وتسبب تناول السيدة البريطانية الوجبات السريعة والكحول في زيادة وزنها، كما أثر على حالتها الصحية، كما تعرضت في يناير 2020 إلى موقف محرج في أحد متاجر الملابس، عندما اعتقد البائع أنها حامل بسبب بدانتها، لتقرر تخفيض وزنها.

نظام غذائي سبب فقدان الوزن

واتبعت السيدة الثلاثينية نظاما غذائيا تتضمن «الشوربة والكوكتيل ومأكولات الطاقة»، وتخلت عن الأطعمة الأخرى التي اعتادت تناولها، ورغم أنها واجهت صعوبات كبيرة في بداية المسيرة، إلا أنها بعد فترة قصيرة اعتادت على نمط حياتها الجديد، حيث بعد مضي عام أصبح وزنها حوالي 65 كجم فقط.

وكان الخبراء بعد مضي تسعة أشهر لاتباعها هذه الحمية الغذائية، قد نصحوها بالعودة تدريجيا إلى النظام الغذائي المعتاد، ولكنه نظام غذائي صحي. ومع ذلك لا تزال تتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة والخبز والبطاطا، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وتؤكد مايسون، على أنها بعد حصولها على هذه النتيجة اكتسبت الثقة بالنفس وأصبحت تستمتع بالحياة.

خطورة الوزن الزائد على الصحة

ووفق أطباء فإن للوزن الزائد العديد من الاضرار على الصحة منها:

- الإصابة بأمراض القلب

حيث تجعل السمنة الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ووصول الكوليسترول لمستويات غير طبيعية، وهي عوامل خطورة مرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

- الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يمكن أن تؤثر السمنة على الأنسولين في الجسم مما يؤدى إلى إصابة بعض الأشخاص بمرض السكري.

- مشاكل الهضم

تزيد السمنة من احتمال الإصابة بحرقة المعدة وأمراض المرارة ومشاكل الكبد.