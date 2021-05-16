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نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: «ملكة»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «الجندي» بإطلالة شبابية، مرتدية بنطال جينز، وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة: «ملكة، قمر، انتي نجمة الجماهير، ملكة دائمًا».

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نادية الجندي تتصدر محركات البحث

وسبق أن تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، محركات بحث جوجل عقب ظهورها في برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» بعد تحدثها عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، منها علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، رغم انفصالهما منذ سنوات، قائلة: «كان فيه عشرة بينا، ولازم يبقى فيه رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح، ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

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زواج الفنانة نادية الجندي مرتين

يذكر أن الفنانة نادية الجندي تزوجت مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي، عام 1962، والأخرى من المنتج السينمائي محمد مختار، عام 1978، وانفصلت عنه عام 1995.

وسبق أن نفت الفنانة نادية الجندي، خلال مداخلة عبر تطبيق«زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن»، أنها أجرت عمليات تجميل طوال مشوارها الفني: «أنا بخاف جدا لأن دي ملامحي اللي الناس اتعودت عليها، وأي تغيير فيها الجمهور هيحسه، وأنا نجحت وأنا كده وبملامحي دي مع الناس، ومبغيرهاش».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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