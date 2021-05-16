نبوءة مخيفة توقعتها نادية العراقية عقب وفاة أحلام الجريتلي: تحققت في جنازتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت الفنانة نادية العراقية، اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، حتى استسلم جسدها ولفظت أنفاسها الأخيرة راحلة في هدوء، مشهد حزين وموجع على أبناء الفنانة الذين دخلوا في حالة انهيار على والدتهم، في جنازة خلت من الفنانين.

مشهد جنازة الفنانة الراحلة نادية العراقية، هو الحال ذاته الذي شهده جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، التي رحلت في بداية شهر مارس الماضي، وخلت جنازتها من حضور الفنانين، وقتها خرجت الفنانة نادية العراقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي منتقدة ما حدث معها، وكأن ما انتقدت بالأمس حدث اليوم في جنازتها.

نادية العراقية عن جنازة أحلام الجريتلي: ايه الظلم ده؟

وكانت الفنانة نادية العراقية كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقت رحيل الفنانة أحلام الجريتلي، منتقدة عدم حضور الفنانين لها وعرض الفيديوهات التي تخص أعمال الراحلة «حتي الموت فيه سوبر ستار وستار.. إيه الظلم ده؟.. القنوات تجيب فديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومه أحلام الجريتلي اللي بقالها 35 سنة عطاء، عيب عليهم بجد».

وتابعت في منشورها حينها: «واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت.. بس العدل في القبر وفي الآخره.. أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر».

وما توقعت به الفنانة الراحلة نادية العراقية حدث أيضًا في جنازتها اليوم، إذ لم تشهد حضور أي من الفنانين زملائها، واقتصرت على أبنائها الثلاثة وعدد من أفراد أسرتها فقط.

وفاة نادية العراقية

ومع نهاية شهر أبريل الماضي أصيبت الفنانة نادية العراقية وأسرتها بفيروس كورونا، ومع تدهور حالتها الصحية دخلت إحدى مستشفيات العزل وتم حجزها بغرفة العناية المركزة التي كانت تخشى منها، حتى أعلنت اليوم، ابنتها مي محروس، وفاتها، بعد تدهور شديد في حالتها الصحية.