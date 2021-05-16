كورونا اليوم: علامات تكشف إصابة طفلك.. وهذا ما يجب تناوله عند التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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هذا ما يجب تناوله عند التعافي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي، خاصة في الوقت الذي تكون فيه مصابًا بـ كورونا وتعرض نظام المناعة لديك لانتكاسة بسبب الفيروس القاتل، في بناء المناعة والمساعدة في التعافي السريع، وفقا لموقع timesofindia.

يجب تناول البروتينات و الفواكه والخضروات الطازجة، مع زيادة تناول السعرات الحرارية، أحماض أوميجا 3 الدهنية، اللوز والزبيب، الماء، العصير الطازج، الحليب.

آخر توصيات انتقال كوفيد-19 المحمول جوا

في يوم الجمعة 7 مايو، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيات عامة جديدة لحساب انتقال فيروس كورونا (COVID-19) المحمول جواً، وفقا لموقع medicalxpress.

يدرج مركز السيطرة على الأمراض الآن كلاً من انتقال فيروس SARS-CoV-2 والعدوى المسببة لمرض كوفيد-19، يمكن أن تنجم عن استنشاق جزيئات الهباء الحيوي التنفسي الدقيقة، وتتوافق الإرشادات الجديدة تمامًا مع المنظورات العلمية التي مضى عليها عام واحد في هذا الوقت، على عكس الانتقال المحمول جواً، كان البيان الرسمي السابق لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) هو أن غالبية الإصابات حدثت عن طريق الاتصال الوثيق مع القطرات الكبيرة والدخان.

علامات تكشف إصابة طفلك

تشير مجلة Scientific Reports، إلى أنه في السابق كان معروفا أن "كوفيد-19" يكون خفيفا عند الأطفال، ولكن الآن اكتشف باحثون برئاسة الدكتور بانكاج أروروا من جامعة ألاباما في برمنغهام، بعد تحليل البيانات لـ 12306 طفل مريض أصيبوا بـ "كوفيد-19"، أن أعراض الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 لدى البالغين والأطفال مختلفة، وفقا لروسيا اليوم.

فقد اتضح لهم أن غالبية الأطفال الذين شملتهم الدراسة، لم تظهر عندهم الأعراض التقليدية للمرض- ارتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، أو ضيق التنفس. ولكن سجلت لدى 18.8% منهم الحمى والضعف وألم في العضلات أو المفاصل وكذلك ضعف حاستي الشم والتذوق. وسجلت لدى 16.5% مشكلات في الجهاز التنفسي بما فيها السعال وضيق التنفس. ولدى 13.9% مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال. ولدى 8.1% طفح جلدي، وعند 4.8% صداع.