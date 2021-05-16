لم جاءت موضة صيف 2021 مليئة بالتناقضات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - اتسمت موضة صيف 2021 بالتناقضات الحذابة فكما تقول القصيدة اليتيمة "فالضد يظهر حسنه الضد"، والضدان إذا اجتمعا ولدا جمالاً فهذا ما حصل في عالم الموضة، لأن جائحة الكورونا غيرت المفاهيم ولم يعد باستطاعتنا الكلام عن اتجاه واحد في الحقائب او في موضة الأحزمة بل ثمة مزيجاً من التناقضات في موضع واحد. ما أبرز التناقضات التي شهدناها في موضة الصيف؟

ألوان متضاربة:

لقد رأينا الزهري والبنفسجي معاً في زي واحد والطابع العملي لسترة مع سروال مشكوك بالخرز او مطرز برقي وكأنه سروال سهرة. ومن أبرز الماركات التي جسدت هذا الاتجاه نذكر بلومارين.

زي من بلومارين Blumarine

الفرو في عز الصيف، فهل من يشتري؟

الفرو لدى بلومارين Blumarine

لقد أطلقت بعض الماركات ومنهن بلومارين معاطف صيفية مزدانة بالفرو وبلوزات ذات أكمام وقصات غير متجانسة ولكنها مزدانة الفرو الملون مع أحزمة ملونة والكثير من الغليتر والترصيع لنخال وكأننا في عالم باربي الدمية الجميلة التي لطالما اقترنت أزياؤها بالوردي.

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وغابت قاعدة الأحزمة الصيفية!

حزام من بالمان Balmain

احترنا في تحديد ما السائد من موضة الحزام فهناك السلسال المعدني لدى بلومارين والحزام المتوسط لدى بالمان والحزام الرفيع المزدوج لدى ديور وعلينا أن تختار حسب قوامنا وشكل جسمنا على ما يبدو في هذا الموسم.

حزام من ديورDior

إما جزمة او صندلُ فماذا تختارين؟

باليرينا من ديور Dior

مما لاشك فيه أن جائحة الكورونا ساهمت في كسر قواعد الاتجاهات فالجزمات لم تعد حكراً بالصيف فلقد رأينا الجزمات البيضاء الطويلة لدى بلومارين وجزمات التيوب الملتصقة بالساق لدى بالمان وهناك الأحذية الرياضية المزودة بجوارب وفي مقابل ذلك قل ظهور الكعوب العالية في الموضة الجاهزة ليكثر انتعال الصنادل المسطحة ذات الطراز الإغريقي مع ديور التي أعادت إحياء الباليرينا المصنوعة من الشباك.والمزودة بأربطة تلتف حول الساق.

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حذاء رياضي مع جوارب من بالمان Balmain

جزمة تيوب بوتس من بالمان Balmain

5- الحقائب الأفر سايز أو الميكرو؟

حقيبة تشبه الصندوق من ديور Dior

ترافقنا الحيرة في الحقائب فهناك الحقائب الكبيرة التي تحل مكان شنطة السفر او ترافقك خلال العطلة كما رأيناها لدى بالمان وهناك الحقائب الصغيرة المنمقة المربودة على الخصر او التي نضعها على شكل سلسال لدى شانيل. أما مع ديور فرأينا الحقائب الكبيرة التي تشبه صندوق السفر القديم وهناك الحقائب المتوسطة والصغيرة فهناك حقائب متفاوتة لترضي الكل.

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حقيبة تسوق كبيرة من بالمان Balmain

حقيبة مع سلسال من شانيل Chanel حقيبة من التوزارا Altuzarra تابعي المزيد: تألقي في العيد بأزياء ملوّنة ومنعشة



