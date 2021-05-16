لم جاءت موضة صيف 2021 مليئة بالتناقضات؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - اتسمت موضة صيف 2021 بالتناقضات الحذابة فكما تقول القصيدة اليتيمة "فالضد يظهر حسنه الضد"، والضدان إذا اجتمعا ولدا جمالاً فهذا ما حصل في عالم الموضة، لأن جائحة الكورونا غيرت المفاهيم ولم يعد باستطاعتنا الكلام عن اتجاه واحد في الحقائب او في موضة الأحزمة بل ثمة مزيجاً من التناقضات في موضع واحد. ما أبرز التناقضات التي شهدناها في موضة الصيف؟
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ألوان متضاربة:
لقد رأينا الزهري والبنفسجي معاً في زي واحد والطابع العملي لسترة مع سروال مشكوك بالخرز او مطرز برقي وكأنه سروال سهرة. ومن أبرز الماركات التي جسدت هذا الاتجاه نذكر بلومارين.
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الفرو في عز الصيف، فهل من يشتري؟
لقد أطلقت بعض الماركات ومنهن بلومارين معاطف صيفية مزدانة بالفرو وبلوزات ذات أكمام وقصات غير متجانسة ولكنها مزدانة الفرو الملون مع أحزمة ملونة والكثير من الغليتر والترصيع لنخال وكأننا في عالم باربي الدمية الجميلة التي لطالما اقترنت أزياؤها بالوردي.
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وغابت قاعدة الأحزمة الصيفية!
احترنا في تحديد ما السائد من موضة الحزام فهناك السلسال المعدني لدى بلومارين والحزام المتوسط لدى بالمان والحزام الرفيع المزدوج لدى ديور وعلينا أن تختار حسب قوامنا وشكل جسمنا على ما يبدو في هذا الموسم.
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إما جزمة او صندلُ فماذا تختارين؟
مما لاشك فيه أن جائحة الكورونا ساهمت في كسر قواعد الاتجاهات فالجزمات لم تعد حكراً بالصيف فلقد رأينا الجزمات البيضاء الطويلة لدى بلومارين وجزمات التيوب الملتصقة بالساق لدى بالمان وهناك الأحذية الرياضية المزودة بجوارب وفي مقابل ذلك قل ظهور الكعوب العالية في الموضة الجاهزة ليكثر انتعال الصنادل المسطحة ذات الطراز الإغريقي مع ديور التي أعادت إحياء الباليرينا المصنوعة من الشباك.والمزودة بأربطة تلتف حول الساق.
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5- الحقائب الأفر سايز أو الميكرو؟
ترافقنا الحيرة في الحقائب فهناك الحقائب الكبيرة التي تحل مكان شنطة السفر او ترافقك خلال العطلة كما رأيناها لدى بالمان وهناك الحقائب الصغيرة المنمقة المربودة على الخصر او التي نضعها على شكل سلسال لدى شانيل. أما مع ديور فرأينا الحقائب الكبيرة التي تشبه صندوق السفر القديم وهناك الحقائب المتوسطة والصغيرة فهناك حقائب متفاوتة لترضي الكل.
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