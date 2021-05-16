أجمل إطلالات من وحي الفنانة ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - تحرص النجمة المصرية ياسمين صبري على أناقتها واختيارها للأزياء الجذابة، سواء في المناسبات أو المهرجانات أو الجيم؛ فهي أيقونة من أيقونات الموضة العصرية، وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365 نت» أجمل إطلالات من وحي ياسمين صبري بالكاجوال؛ لتستعيني بها في تنسيق إطلالة كاجوال أنيقة.

ياسمين صبري بإطلالة كاجوال بالبنطلون الجينز الواسع

ياسمين صبري بإطلالة ببنطلون كاجوال- الصورة من حسابها على انستغرام

لإطلالة جذابة وأنيقة للغاية في التألق والبساطة، اعتمدت ياسمين صبري بلوزة كروهات تشبه البليزر باللون الأسود ذي أزرار سوداء، مع حزام أسود رفيع على الخصر ، و بنطلون جينز واسع، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة باللون الوردي ناعمة و أنيقة، ونسقت ياسمين مع إطلالتها حذاء باللون الوردي ذا كعب عالٍ ومقدمة مدببة.

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ياسمين صبري بإطلالة بليزر أبيض

ياسمين صبري بإطلالة بليزر ابيض- الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت الفنانة ياسمين صبري ببليزر أبيض، وهو من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد نسقت الفنانة بليزر باللون الأبيض مع بنطلون جلد باللون الأسود، وقد تألقت به في إحدى المناسبات، والبليزر مزود بأزرار جانبية باللون الذهبي مع بلوزه قطنية باللون الأسود، مع حزام محدد الخصر ، وقد نسقت معه حذاء بكعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.

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ياسمين صبري بإطلالة رسمية كاجوال

ياسمين صبري بإطلالة كاجوال رسمية- الصورة من حسابها على انستغرام

البنطلون الجينز قطعة أساسية في خزانة ياسمين صبري؛ فمعظم إطلالاتها به، وظهرت ياسمين ببنطلون جينز ممزق باللون الأزرق، مع بلوزة باللون الأبيض، ونسقت معهما بليزر طويلاً باللون السيمون مع أزرار جانبية باللون الذهب، ذا أكمام ثُلثية، بالإضافة إلى حقيبة كلاسيكية باللون الأخضر بذراع من سلسلة باللون الذهبي لتعطي مظهراً أنيقاً.

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ياسمين صبري بإطلالة عصرية

ياسمين صبري بإطلالة عصرية -الصورة من حسابها على انستغرام

أما في هذه الإطلالة، جاءت هنا ياسمين صبري، لتجمع بين ألوان الربيع والصيف، واعتمدت قميصاً من الساتان باللون الأزرق الزهر، مع بنطلون واسع من القماش باللون الأصفر ؛ ليعطي حيوية ورشاقة لمظهر أنثوي رائع.



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