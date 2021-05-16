إطلالات كاجوال للرجل مريحة للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - بحلول فصل الصيف، يبحث الرجل عن أحدث إطلالات كاجوال أنيقة ، ليتألق بها في المناسبات النهارية والمسائية، منها الأزياء الكلاسيكية والكاجوال وأحدث صيحات الموضة، ليعاصر كل ماهو جديد في خزانته، ولتجديد مظهره والظهور بأفضل إطلالة مميزة.

إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال تناسبك للصيف، في هذا الألبوم نقدم لك أحدث الصيحات المريحة للصيف.



إطلالة عصرية وكاجوال من Hermes

إطلالة عصرية كاجوال من Hermes

لإطلالة أنيقة وهادئة قدمت ماركة Hermes العديد من التصاميم الأنيقة، اخترنا لك هذه الإطلالة ويمكنك اختيار قميص كاجوال كروهات باللون الأخضر الفاتح، والقميص يعتبر من القطع التي لا غني عنها في خزانة ملابس الرجل، مع بنطلون من القماش باللون الكحلي، وحذاء لاللون البُني الفاتح، لإطلالة متكاملة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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إطلالة من Greg Lauren

إطلالة كاجوال من Greg Lauren



إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال مريحة للمناسبات، إليك هذا التصميم من Greg Lauren، المُصمم من القماش العصري باللون الرمادي مع جاكيت قصير، وبليزر باللون الأزرق الفاتح، مع بنطلون باللون الأسود، وحذاء مريح وعملي بُني اللون.

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إطلالة من Isabel Marant

إطلالة شبابية كاجوال من Isabel Marant

جاءت التصاميم الشبابية الكاجوال التي تمنح الرجل إطلالة شبابية مميزة ومريحة من Isabel Marant ، والموديلات الكاجوال تمنح الإطلالة الكثير من الحيوية، لذلك لابد أن يختار هذا التصميم من تيشرت قطن باللون الفوشيا الفاتح، مع بنطلون ذي أرجل واسعة باللون البنفسجي الفاتح مع مربعات صغيرة، وحزام رفيع، بالإضافة إلى حذاء أبيض.

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إطلالة من Blue Marble

إطلالة من Blue Marble

وأخيراً يأتي اللون الأبيض وهو من الألوان الأساسية والمفضلة لدى الرجال بموسم الصيف، فهو مناسب لإطلالة نهارية مثل هذا التصميم الأنيق مع اختيار تيشرت أبيض من القطن، وبنطلون من الأخضر المينت بالإضافة إلى لمسة من الخطوط باللون الأسود لتعطي الإنتعاش في الإطلالة النهارية.

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