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إطلالات كاجوال للرجل مريحة للصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - بحلول فصل الصيف،  يبحث الرجل عن أحدث إطلالات كاجوال أنيقة ، ليتألق بها في المناسبات النهارية والمسائية، منها الأزياء الكلاسيكية والكاجوال وأحدث صيحات الموضة، ليعاصر كل ماهو جديد في خزانته، ولتجديد مظهره والظهور بأفضل إطلالة مميزة.
 إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال  تناسبك للصيف، في هذا الألبوم نقدم لك أحدث الصيحات المريحة للصيف.

 


إطلالة عصرية وكاجوال من Hermes 

 

Hermes صورة ١ إطلالة عصرية كاجوال من
إطلالة عصرية كاجوال من Hermes 

 

لإطلالة أنيقة وهادئة قدمت ماركة Hermes العديد من التصاميم الأنيقة، اخترنا لك هذه الإطلالة  ويمكنك اختيار قميص كاجوال كروهات باللون الأخضر الفاتح، والقميص يعتبر من القطع التي لا غني عنها في خزانة ملابس الرجل، مع بنطلون من القماش باللون الكحلي، وحذاء لاللون البُني الفاتح، لإطلالة متكاملة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة. 

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إطلالة من Greg Lauren 

 إطلالة كاجوال من Greg Lauren
 إطلالة كاجوال من Greg Lauren

 

 


إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال مريحة للمناسبات، إليك هذا التصميم من Greg Lauren، المُصمم من القماش العصري باللون الرمادي مع جاكيت قصير، وبليزر باللون الأزرق الفاتح، مع بنطلون باللون الأسود، وحذاء مريح وعملي بُني اللون.

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إطلالة من Isabel Marant 

Isabel Marant إطلالة شبابية كاجوال من
 إطلالة شبابية كاجوال من Isabel Marant

جاءت التصاميم الشبابية الكاجوال التي تمنح الرجل إطلالة شبابية مميزة ومريحة من Isabel Marant ، والموديلات الكاجوال تمنح الإطلالة الكثير من الحيوية، لذلك لابد أن يختار هذا التصميم من تيشرت قطن باللون الفوشيا الفاتح، مع بنطلون ذي أرجل واسعة باللون البنفسجي الفاتح مع مربعات صغيرة، وحزام رفيع، بالإضافة إلى حذاء أبيض. 

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إطلالة من Blue Marble 

 

Blue Marble إطلالة من
إطلالة من Blue Marble

 

وأخيراً يأتي اللون الأبيض وهو من الألوان الأساسية  والمفضلة لدى الرجال بموسم الصيف، فهو مناسب لإطلالة نهارية مثل هذا التصميم الأنيق مع اختيار تيشرت أبيض من القطن، وبنطلون من الأخضر المينت بالإضافة إلى لمسة من الخطوط باللون الأسود  لتعطي الإنتعاش في الإطلالة النهارية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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