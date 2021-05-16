شمع البارافين.. أفضل علاج للأظافر واليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 04:34 مساءً - شمع البارافين، ترف تمنحك إياه تركيبات مكثّفة تأخذ شكل الشمع، معزّزة بعناصر فعالة، تضخّ الحياة في البشرة فتمنحها ملمساً حريرياً ناعماً، كما وتحسّن صحة الأظافر وتعزّز دفاعاتها لتصبح قوية. في الآتي، تشرح اختصاصية العناية بالبشرة، ماغي متّى، فوائد شمع البارافين للعناية بالأظافر والبشرة، وطرق استخدامه:

شمع البارافين Paraffin Wax .. أفضل علاج للأظافر واليدين

شمع البارافين لعلاج للأظافر واليدين ومنحها ملمساً حريرياً

العلاج بشمع البارافين، هو عبارة عن طلاء أظافر، عديم اللون والرائحة، مشتق من شمع العسل والنفط. وتمُ إدراجه ضمن العلاجات الجمالية الرائعة التي تُعنى بجمال الأظافر واليدين، بخاصّة الجافة والمتشقّقة، ما يجعلها حريرية وناعمة، بمجرد أن يتصلّب الشمع حول يديك، فإنه يفتح مسامها لتجديد خلايا البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة.



طريقة تطبيق شمع البارافين

طريقة تطبيق شمع البارافين

تقوم معظم صالونات التجميل بتطبيق شمع البارافين للعناية بالأظافر والبشرة، عن طريق إذابة شمع البارافين في «أحواض» مصمّمة خصيصاً للنقع اليدوي. عندما يذوب الشمع ويصبح ليناً، يقوم أخصائي تجميل الأظافر عادةً بفرك الأيدي بمقشّر مرطب لإزالة الأوساخ والجلد الميت. في بعض الحالات، قد يتم تشكيل الأظافر وصقلها أولاً، ولكن يجب إعطاؤها وقتًا حتى تجف تماماً قبل غمسها بالبارافين. وبمجرد جفاف الأظافر وإزالة المقشّر عنها بشكل نهائي، يصبح الجلد جاهزاً لغمسه بالبارافين.

ثم، يقوم أخصائي تجميل الأظافر، بغمس اليدين في الشمع اللين، مع الحرص على أن يكون دافئاً وليس شديد السخونة. ويتم تغطية اليدين بالشمع باستخدام فرشاة لطلاء الشمع لتغطيتها. وغالباً، ما يتم خلط الشمع بالزيوت الأساسية، مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي أو زيت النعناع أو زيت الصبار؛ لمضاعفة الفوائد في العملية ومنحها رائحة مهدئة.

عادةً، تكون طبقة واحدة من الشمع كافية، لكن من المفّضل وضع عدّة طبقات لضمان النتيجة المرجوة، بخاصّة إذا كانت بشرة اليدين جافة ومتشققة. وبمجرد تشميع اليدين، يتم وضع قفاز بلاستيكي فوقهما ولفّه في مناشف ساخنة؛ لتعزيز فوائد الشمع وتغلغل المواد المفيدة في أعماق الجلد، ويُترك لمدة 30 دقيقة.



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إزالة الشمع

كيفية إزالة شمع البارافين

في معظم الأحيان، يتم إزالة شمع البارافين بسهولة من اليدين عندما يصبح بارداً، وذلك من خلال استخدام قطعة قماش ناعمة لتقشير شمع البارافين برقة من المعصم لغاية الأظافر؛ كي يتم إزالته بشكل كامل. ثم، تُنظف الأظافر جيداً للتخلّص من بقايا الشمع. وبعدها، تُرطّب اليدان بكريمات مُرطبّة لتعزيز نضارتهما. ولإضفاء لمسات من السحر على جمال اليدين، يطبّق طلاء الأظافر، شريطة تشذيبها جيداً وتلميعها قبل أو بعد استخدام شمع البارافين.



فوائد شمع البارافين

معالجة تشقق اليدين وكعبي القدمين.

حماية الجلد من الإصابة بالجفاف.

تفتيح بشرة اليدين والقدمين.

تغذية البشرة وتعزيز إفراز الكولاجين المسؤول بشكل رئيس عن تجديد خلايا الجلد.

ترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً.

فتح المسام والحدّ من ظهور التجاعيد.

إزالة الجلد الميت المحيط حول منطقة الأظافر.

تقوية الأظافر ومنعها من التقصّف.

يُساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء العضلات وتقليل تصلب المفاصل. وأيضاً تقليل التشنجات العضلية والالتهابات، وكذلك علاج الالتواءات.

كما ويستخدم في عمل مساج لليدين.

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هل شمع البارافين آمن؟

شمع البارافين آمن، كونه مكوّناً طبيعياً، ولكن لا يُنصح به لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو دوالي الأوردة. وكذلك، لا يوصى بهذا العلاج، لذوات البشرة الحساسة، وتلك المعرّضة للطفح الجلدي الحراري.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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