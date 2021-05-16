طريقة عمل الكوارع.. يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نادية سرحان طريقة عمل الكوارع، من خلال برنامج «مغربيات» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج، إذ أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لجسم الإنسان.

مقادير عمل الكوارع

كوارع بقري

كمون

جوزة الطيب

بابريكا

فصوص ثوم

بصل

حمص

ملح

فلفل أسود

زيت ذرة

زيت زيتون

زنجبيل

أعواد قرفة

ماء

طريقة عمل الكوارع

يوضع زيت ذرة مع زيت زيتون في حلة على النار، ثم يوضع البصل الشرائح مع الكوارع.

يضاف الثوم المفروم والبابريكا والزنجبيل وجوزة الطيب وأعواد القرفة وملح وفلفل أسود.

تقلب المكونات جيدًا على النار ثم يضاف الماء وتترك على النار، حتى تبدأ الكوارع في النضج.

يضاف الحمص المنقوع في الماء، ويترك على النار حتى ينضج تمامًا، وتقدم ساخنة.

كوارع في الفرن

وفي طريقة أخرى يمكن تحضير كوارع في الفرن، بطريقة أيضًا سهلة، وعرضت الطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كوارع في الفرن

كوارع مسلوقة

بصل

جزر

عصير طماطم

ورق لورا

مستكة

سمنة

ملح

فلفل أسود

طماطم

طريقة عمل كوارع في الفرن

تشوّح الكوارع في السمنة على النار مع المستكة وورق اللورا.

يضاف البصل والجزر ثم عصير الطماطم وملح وفلفل اسودو يترك الخليط ليتسبك.

يوضع الخليط فى طاجن وعلى الوجه تضاف شرائح طماطم، ويدخل في الفرن حتى النضج، ويُقدم.

كوارع بالخضروات

ومن جانبها، عرضت الشيف رانيا الجزار طريقة عمل كوارع بالخضروات، من خلال برنامجها «نص مشكل» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كوارع بالخضروات

كوارع

بطاطس

كوسة

جزر

بصل

طماطم مبشورة

فلفل حار

فلفل ألوان

ثوم مفروم

2 مكعب مرقة اللحمة

ملح

فلفل أسود

كمون

حبهان

ورق لورا

زيت

زبدة

طريقة عمل كوارع بالخضروات

تسلق الكوارع في الماء على النار مع الحبهان وورق اللورا والجزر والبصل والطماطم، ثم تخلى الكوارع.

تشوّح الكوارع في الزيت والزبدة، ثم يضاف البصل والثوم.

يضاف الحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود وكمون والمرقة.

تضاف البطاطس والجزر والكوسة والطماطم المبشورة والفلفل الألوان والحار.

يقلب الخليط ويوضع فى طاجن ويوضع بالفرن حتى تمام النضج، ويُقدم.