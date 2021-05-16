حسب «القومي للمرأة».. عيد الفطر في مصر «من غير ولا بلاغ تحرش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومى للمرأة، في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المجلس لم يتلقَ أي شكاوى تحرش من فتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء نص ما نشره «القومي للمرأة» كالتالي: «أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة والتي تم تخصيصها لتلقي شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك».

وأوضحت أمل عبد المنعم، المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددًا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، العنف الأسري، تنفيذ الأحكام، إتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث، بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن 15115.

وصرحت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

عيد الأضحى الماضي خالي من التحرش

ولم يكن ذلك العيد الأولى الذي مر على الفتيات دون تحرش، ففي عيد الأضحى للعام الماضي، أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس لم يستقبل أي شكاوي نظرًا لأن أول أيام العيد لا يكون به أعداد كبيرة متواجدة في الشارع كون أنه عائلي أكثر.

وقالت «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر قناة مصر الأولى، إن المكتب يعطي استشارة قانونية ودعم لأى سيدة تعرضت لأي مشكلة خلال فترة العيد أو غيرها في كيفية توجهها لقسم الشرطة أو النيابة.

وتابعت: «نقدم دعم قانوني في كيفية التحرك بعد التحرش من حيث الذهاب لقسم الشرطة وعمل محضر، ومن الممكن أن يتطور الموضوع ويصل إلى القضاء ويكون هناك محامي متطوع بالمجان ويرفع القضية وفقا للحالة».