10 معلومات عن الفنانة نادية العراقية بعد وفاتها بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، اليوم، عن وفاة والدتها عن عمر ناهز الـ57 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي ذات السياق، يستعرض «هُن»، في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنانة الراحلة نادية العراقية.

معلومات عن الفنانة الراحلة نادية العراقية

- اسمها الحقيقي فاتن فتحي.

- ولدت في 3 أغسطس عام 1963.

- ولدت في محافظة بابل بالعراق.

- انتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

- تقدمت للإذاعة العراقية عام 1979، وهى في السادسة عشر من عمرها.

- تخرجت في كلية الفنون الجميلة.

- عام 1997 انتقلت إلى مصر واستقرت هناك بعد زواجها من رجل إسكندراني يعمل في الأمن المصري برتبة عميد.

- رزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي.

- دخلت مجال التمثيل في مصر في البداية بأدوار ثانوية، وشاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

- من أبرز أفلامها التي شاركت فيها: أفريكانو، عايز حقي، الباحثات عن الحرية، غاوي حب، السيد أبو العربي وصل، هي فوضى، أبو علي، الزمهلوية، نمس بوند، الحكاية فيها منة، كدة رضا، دكان شحاتة، بالألوان الطبيعية، عائلة ميكي، الكبار.

آخر رسالة مؤثرة من الفنانة نادية العراقية قبل وفاتها

كانت الفنانة نادية العراقية دائمة التواصل مع متابعيها عبر صفحتها على «فيس بوك»، وكانت آخر رسالة لها: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثه واتكسرت، اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصو الموضوع خطير».

بينما كانت آخر رسالة لابنة الفنانة نادية العراقية، قبل وفاتها تعلن فيها عن تدهور حالة والدتها الصحية، قائلة: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها واشوف ضحكتها واشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».