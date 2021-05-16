تقدر تشتري ميسي.. أسعار مجوهرات أحلام الإماراتية: العقد بـ47 مليون دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبلغ صادم كشفت عنه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعدما وصلت قيمة فاتورة هاتفها إلى 3 آلاف دولار، بعد مكالمة مع زوجها مبارك الهاجري، استمرت قرابة الثلاثة أيام، وجاء تصريح الفنانة الإماراتية خلال حديثها مع مقدم برنامج «كاربول كاريكوي»، وسام بريدي، المذاع على قناة تلفزيون دبي.

ومن المعروف عادة أن الفنانة أحلام الشامسي، تلفت الانتباه بثرائها، وهي أيضًا معروفة بحبها الشديد للمجوهرات الثمينة التي تتألق بها في مناسبات مختلفة، ويصل سعرها إلى ملايين من الجنيهات والدولارات.

وفي ذات السياق، يرصد «هن» في التقرير التالي جولة مع مجوهرات الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار

في العام الماضي تم تكريم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درع ذهبي خالص، وقتها، تألقت أحلام بارتدائها مجوهرات بلغت قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وبحسب برنامج «ET بالعربي»، الفنانة أحلام سافرت إلى لندن، للاتفاق مع تاجر الألماس سامر، على القطع المصنوعة لها، واتفقت معه على تنفيذ عقد وأقراط مصنوعة من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر.

لا أطلب المعروض بل الأغلى

«أطلب أغلى وأثمن قطعة مجوهرات موجودة»، تصريح أدلت بها الفنانة أحلام، تحديدًا في العام 2014، حين كانت ضمن لجنة تحكيم برنامج «آراب آيدول»، تحدثت وقتها عن مدى حبها للمجوهرات، فهي تعترف بامتلاكها الأموال اللازمة لشراء المجوهرات الثمينة إذ قالت، «أنا لا أطلب منهم المجوهرات المعروضة بل أطلب أغلى وأثمن قطعة مجوهرات موجودة.. الله رزقني وأملك خيراً ولا أجد مانعاً من اقتناء التصاميم النفيسة».

تحدي المجوهرات

وفي لقاء إعلامي سابق للفنانة أحلام، قالت من خلاله: «أتحدى أي ماركة أو شركة في العالم أن يكون حد بيشتري مجوهرات من عندهم زيي أنا، أو أن حد يقولي أحنا لبسناكي حلق أو خاتم، أنا كله بشتريه».

وصرحت أحلام أن كل الأرقام الكبيرة لأسعار مجوهراتها التي تصل إلى 40 مليون دولار و50 مليونًا حقيقية، وتشعر بالضيق بسبب إعلان أسعار أقل لمجوهراتها.

عقد بقيمة 47 مليون دولار

أحلام متزوجة من متسابق الراليات القطري، مبارك الهجري، ويتقاسمان سويًا في هوس امتلاك الأشياء الثمينة، إذ ارتدت في حلقة تتويج محمد عساف، نجم آراب آيدول في عام 2013، عقد ماسي بلغت قيمته 47 مليون دولار.

وشاركت متابعيها بتصميم العقد وتفاصيله، وهو ما يعتبر أغلى تصميم ماسي من مجوهرات معوّض، وهذا يعود إلى تفرّده في الصنع والتصميم.

وأثار هذا العقد ضجة كبيرة، وسخر بعض رواد مواقع الشوسيال ميديا من ثمن العقد: «تفتكروا تقدر تشتري ميسي؟».