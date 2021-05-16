فوائد التوت للحصول على جسم صحي.. يخفض من الكوليسترول ويعالج البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي التوت على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهو غني بالفوائد والقيم الغذائية المختلفة، ولعل من أهم فوائد التوت للجسم كما ذكرها موقع «web md» التالي:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

خفض مستويات السكر في الدم

يفيد التوت وخاصة الأبيض مرضى السكر، حيث يحتوي هذا النوع من التوت على مواد كيميائية تجعله يعمل كالأدوية المستخدمة من قبل مريض السكري من النوع الثاني.

غنى بالألياف الغذائية

يعتبر التوت مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، حيث يساهم في تقليل حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، ما يعطي شعورًا بالشبع ويسهل التحكم في الوزن.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي التوت على مجموعة كبيرة من المعادن ومنها الفسفور، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنجنيز، والصوديوم.

يخفض من مستوى الكوليسترول

يساعد التوت الأبيض على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

تحسين صحة الأسنان

التوت الأبيض يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، كما أنه يمتاز بخصائص مضادة للميكروبات، ما يعني أن تناوله من شأنه أن يساعد في تعزيز صحة الفم والأسنان وذلك من خلال حمايتها من التسوس والتهاب اللثة.

وأثبتت العديد من الدراسات، أن مستخلص جذر التوت الأبيض قادرا على تقليل عدد البكتيريا المرتبطة بالإصابة بأمراض اللثة.

علاج نزلات البرد

يساهم التوت وخاصة الأبيض في علاج نزلات البرد، والتقليل من السعال وألم الحلق.

وكانت أشارت دراسة نشرت في مجلة British journal of nutrition، إلى أن تناول التوت يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم، وأجريت الدراسة على مجموعة من الأشخاص الذين تم إعطاؤهم وجبة تحتوى على توت وسكر المائدة، فتبين ارتفاع مستوى السكر والأنسولين في الدم بعد تناول التوت مع السكر وقل بعد تناول التوت فقط.