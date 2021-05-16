علاج الكحة الناشفة.. يمكنك القضاء عليها بمواد طبيعية من المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الكحة الناشفة أمر يشغل عدد كبير من المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أن السعال من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بـ«كوفيد 19»، وربما أيضًا تتعدد الأسباب وراء الإصابة بالكحة الناشفة، فيمكن تكون بسبب الحساسية أو ارتجاع المريء، لكن الإصابة بها في الوقت الحالي أمر يستدعي للقلق.

وغالبًا ما تكون الكحة الناشفة مصحوبة بالبلغم، ويجب معالجتها بشكل سريع حتى لا يتطور الأمر بشكل سيء، وعرض موقع «هيلث لاين» طرق علاج الكحة الناشفة بطريقة بسيطة دون أن يتضاعف الأمر.

علاج الكحة الناشفة

- يمكنك تناول مرطبات الحلق لترطيب وتهدئة أنسجة الحلق المتهيجة.

- تناول مثبطات السعال بدون وصفة طبية لقمع الكحة الناشفة.

- من المشروبات الطبيعية أيضًا، إضافة العسل إلى مشروب ساخن لتهدئة أنسجة الحلق المتهيجة.

- تناول أقراص الاستحلاب بالمنثول للسعال وتحتوي هذه الأقراص على مركبات من عائلة النعناع لديها تأثير تبريد قوي يهدئ الأنسجة المتهيجة ويريح رد فعل السعال.

طرق علاج منزلية للكحة الناشفة

يمكن تناول السوائل التي تعمل على تخفيف المخاط المتراكم في الحلق وتساعد المشروبات الساخنة كالشوربة أو الشاي أو العصير تلطيف الحلق.

ترطيب الهواء، يمكن أيضًا استخدم مرطب هواء معتدلا أو خذ حمام بخار.

الإقلاع عن التدخين، الذي يعمل على تهيج الرئتين الذي يزيد من حدة الكحه الناتجه عن أسباب أخرى.

يمكن أيضًا تناول رشفة من الماء عندما تشعر بالسعال أو تطهير حلقك.

تجنب مسببات تؤدي إلى تفاقم السعال، مثل الإفراط في استخدام صوتك، أو دخان السجائر، أو الهواء البارد والجاف بشكل مفرط، مثل الهواء.

الغرغرة بالماء المالح في علاج السعال الجاف المرتبط بالحنجرة، والتهاب الحلق.

تناول العسل الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الحلق، وتساعد أيضًا في تفكيك المخاط وتهدئة التهاب الحلق، ويمكن إضافة العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ مع الليمون.